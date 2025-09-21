All’Olimpico è stata la giornata di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha scelto il momento più atteso, quello che segna una stagione, per lasciare il proprio marchio: un sinistro preciso, al 38’ del primo tempo, che ha fatto esplodere di gioia la Curva Sud e ha consegnato ai giallorossi il derby per 1-0.

Era una domenica calda, di quelle che rendono l’atmosfera dell’Olimpico quasi soffocante, ma l’energia sugli spalti era palpabile. Più di 60mila spettatori hanno trasformato Roma in una città divisa a metà, sospesa tra speranza e paura.

In campo, la tensione si è vista subito: contrasti duri, pochi spazi, tanto nervosismo.

La partita minuto per minuto

La Lazio ha iniziato con aggressività, provando a colpire sugli esterni con Zaccagni e a sorprendere la retroguardia giallorossa. Al 15’ proprio Zaccagni ha sfiorato il vantaggio con un destro a giro, ma Svilar, ancora una volta sicuro, ha respinto in tuffo.

La Roma, inizialmente più attendista, ha alzato gradualmente il baricentro. Dybala ha cercato di accendere la luce con giocate tra le linee, mentre Soulé ha provato a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste con la sua velocità. Poi, al minuto 38, l’episodio che ha cambiato la serata: un errore di Tavares in uscita ha regalato palla ai giallorossi, Rensch ha visto il taglio di Pellegrini e lo ha servito con i tempi giusti.

Il capitano, con freddezza, ha piazzato il sinistro sul secondo palo: rete, 1-0 e un Olimpico che è esploso come un vulcano.

Nella ripresa la Lazio ha provato a reagire, spinta anche dal proprio pubblico, ma la squadra di Sarri è sembrata meno brillante del solito. La Roma ha scelto di abbassarsi, proteggendo il vantaggio con ordine e compattezza. Svilar è stato poco impegnato, segno di una difesa solida, mentre a centrocampo Cristante e Koné hanno lottato su ogni pallone.

La tensione è salita nel finale: al minuto 85’ Belayane si è fatto espellere per un intervento scomposto su Koné, lasciando la Lazio in dieci. A pochi secondi dal triplice fischio anche Guendouzi ha visto il rosso per proteste.

È stato il segnale di una squadra nervosa, che non è riuscita a trovare la lucidità necessaria per ribaltare il risultato.

Pellegrini, un capitano da derby

Il protagonista non può che essere lui: Lorenzo Pellegrini. Ancora una volta il capitano si è preso la scena nel momento più importante, confermando il suo ruolo centrale in questa Roma. Non solo il gol, ma anche la leadership in mezzo al campo, la capacità di guidare i compagni nei momenti di sofferenza, l’urlo liberatorio sotto la curva.

La prestazione della Roma non è stata scintillante sul piano estetico, ma è stata concreta, pragmatica, fatta di attenzione e spirito di sacrificio. Qualità che in un derby valgono più di mille giocate di classe.