Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Sandro Sabatini, la Juventus sabato pomeriggio può avere l'occasione di dare una spallata importante ai rivali eterni dell'Inter nel derby d'Italia che si giocherà alle ore 18 all'Allianz Stadium.

Juventus-Inter, Sandro Sabatini: 'Se i bianconeri vincono sabato possono dare una spallata agli uomini di Chivu'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Juventibus del big match di sabato pomeriggio fra Juventus e Inter: "Come è tradizione dei big match nelle prime di campionato, magari sarà un pareggio che non farà troppo male a nessuna delle due contendenti ma il momento psicologico dell'Inter è molto delicato e quindi la Juventus può dargli una spallata pesante sabato.

Anche perché digerire il KO contro l'Udinese non credo sia stato facile da interiorizzare dai nerazzurri, in quanto molti di loro sono partiti per le nazionali".

Ancora sul derby d'Italia: 'Come arrivano le due squadre? In base alle prime due gare di campionato direi Juventus bene e Inter male. Se dobbiamo considerare le prestazioni dei calciatori nelle rispettive nazionali, le parti si eguagliano. Analizzandole invece singolarmente, posso dire che quanto fatto l'anno scorso dai dirigenti bianconeri lo provavo sbagliato profondamente. Ho criticato la vecchia signora duramente e poi abbiamo visto come sono andate le cose. Quest'anno invece mi sembra che stiano facendo tutto come si deve e che Comolli insieme a Chiellini abbiano fatto un grande lavoro.

Dall'altra parte, credo che l'Inter abbia mancato un obiettivo importante, quello del difensore centrale. L'ultimo giorno è arrivato Akanji ma da quello che capisco prenderà il posto di Pavard come braccetto. Quindi al momento mi sembra una squadra che ha qualche lacuna di troppo".

Sabatini, restando sul confronto fra Juve e Inter ma riferendosi agli allenatori dei due club, ha poi detto: "Tudor non lo conosco personalmente ma ho tanti amici tra cui Tacchinardi, che me ne parlano molto bene. Magari non avrà quell'aurea da grande allenatore, da alchimista che si investa le formazioni, però parliamo di un tecnico molto pratico e attento ai particolari. Insomma vale la panchina della Juventus, soprattutto in questo momento storico del club.

Anche Chivu non lo conosco tantissimo ma mi sembra una persona a modo e un bravo allenatore. In ogni modo sono persone che sono arrivate a sedersi sulle panchine di due dei club più importanti in Italia e quindi non si possono discutere più di tanto".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Non credo che si vedrà Vlahovic titolare con l'Inter, perché va salvaguardata una situazione molto più strutturata come quella di Jonathan David. Finché potrà la Juventus farà bene a tutelare l'acquisto del canadese rispetto a quello del serbo e inoltre non vedo perché cambiare le cose se Vlahovic ogni volta che entra negli ultimi 20 minuti fa tanto bene".

Inter, tre punti che potrebbero essere già pesanti

Seguendo le parole di Sabatini, in effetti quello di sabato potrebbe essere già un crocevia importante per l'Inter, che qualora uscisse senza punti dall'Allianz Stadium vedrebbe proprio la Juventus andargli davanti di sei lunghezze. Una distanza sicuramente colmabile, vista la stagione praticamente agli albori, ma che comunque potrebbe pesare sul giudizio generale di Chivu.