È giorno di vigilia per Strasburgo e Marsiglia, che domani sera, il 26 settembre, si affronteranno allo Stade de la Meinau di Strasburgo per la sesta giornata della Ligue 1.

Lo Strasburgo è partito forte: ha 12 punti ed è nel quartetto delle prime in classifica, il Marsiglia è più attardato a quota 9 punti e punta al sorpasso.

Quote di Strasburgo-Marsiglia: la squadra di De Zerbi è favorita

I bookmaker vedono il Marsiglia come favorito: William Hill quota la vittoria del gruppo di De Zerbi a 2.00, il pareggio a 3.50 e la vittoria casalinga dello Strasburgo a 3.40.

Prospettive simili sono offerte da Bet365, che presenta il successo della squadra ospite a 2.00, con la X e la vittoria dello Strasburgo proposti a 3.60.

Le pedine chiave: analisi statistica dei protagonisti del Marsiglia

Il match vedrà alcuni protagonisti del Marsiglia sotto la lente d'ingrandimento, iniziando dal portiere Gerónimo Rulli.

L'estremo difensore argentino ha finora disputato 4 partite incassando 4 reti e portando a casa un clean sheet. Con una valutazione media di 7.63, Rulli si impone come un pilastro difensivo degli uomini di De Zerbi.

Geoffrey Kondogbia si candida poi per un ruolo rilevante in mezzo al campo: in Ligue 1 ha accumulato fin qui 106 minuti, vincendo 7 duelli su 9. Con un 97% di passaggi riusciti, De Zerbi conta su di lui per dare fluidità alla manovra.

A completare il pacchetto della mediana, Matthew O'Riley, che vanta una valutazione di 6.9 con 4 tackle vinti fin qui e Pierre-Emile Højbjerg, che in Ligue 1 ha disputato quest'anno 5 match confezionando 328 passaggi totali.

Mason Greenwood è infine l'uomo più atteso del reparto avanzato: 2 gol e 3 assist in 5 partite di campionato, per un totale di 404 minuti giocati.

Il numero di dribbling riusciti, 6 su 16, e l'abilità nel vedere il gioco offensivo, come dimostrato dai 14 passaggi chiave finalizzati, contribuiscono ad alzare le aspettative attorno al suo profilo.