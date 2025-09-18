Le ultime indiscrezioni che filtrano dall’ambiente bianconero raccontano di una situazione sostanzialmente ferma sul fronte rinnovo tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Nonostante l’ottimo momento di forma del centravanti serbo, capace di trasformarsi in uno dei trascinatori della squadra sotto porta, il suo futuro a Torino resta tutt’altro che scontato, anzi.
Juve, le ambizioni di Vlahovic non colliderebbero con le necessità del club bianconero
Il contratto di Vlahovic scade nel giugno 2026, ma ad oggi non sembrano esserci spiragli concreti per una trattativa di prolungamento.
Il nodo principale resta l’ingaggio: il serbo percepisce attualmente circa 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che la nuova gestione bianconera, guidata da Damien Comolli, non ritiene più sostenibile. La linea intrapresa dalla dirigenza, infatti, è quella di abbassare il monte ingaggi e riportare i conti su parametri più equilibrati rispetto alle stagioni precedenti.
Dal canto suo, il giocatore non sembra intenzionato a fare passi indietro. Anzi, Vlahovic avrebbe tutto l’interesse a restare in scadenza fino al 2026: un’eventualità che, paradossalmente, potrebbe rafforzare la sua posizione. Se il bomber serbo continuerà a garantire gol con la stessa regolarità mostrata in questa fase di stagione, il rischio per la Juventus è di ritrovarsi in mano un calciatore capace non solo di pretendere un ingaggio ancora più alto, ma anche di strappare un sostanzioso premio alla firma nel caso di addio a parametro zero.
Uno scenario che si fa sempre più comune nel calcio moderno, dove i top player sfruttano la scadenza contrattuale per massimizzare i propri guadagni.
Il quadro, dunque, resta complesso: da una parte una Juve intenzionata a non derogare alla nuova politica salariale, dall’altra un attaccante nel pieno della carriera e con il fiuto del gol ritrovato. Le prossime mosse diranno se prevarrà la linea del club o se sarà Vlahovic ad avere l’ultima parola sul proprio futuro.
Vlahovic, un futuro che non parla italiano
Le ambizioni economiche di Vlahovic, però, sembrano destinate a spingerlo lontano dall’Italia. In Serie A, infatti, difficilmente un club potrebbe permettersi di garantire al serbo uno stipendio a doppia cifra: forse l’unica eccezione potrebbe essere l’Inter, ma solo nell’eventualità in cui la società nerazzurra fosse costretta a sacrificare uno tra Thuram e Lautaro.
Molto più probabile, invece, che il futuro del bomber bianconero si intrecci con un campionato ricco come la Premier League, sempre alla ricerca di attaccanti di primo piano, o la Liga, dove alcuni top club non hanno mai nascosto il proprio interesse per profili del suo calibro.