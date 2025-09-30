Union St. Gilloise e Newcastle si preparano a scendere in campo mercoledì 1 ottobre alle ore 18:45, al Lotto Park di Bruxelles. È la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026 e le due squadre puntano a rafforzare le proprie ambizioni europee. Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW TV.

L’Union Saint-Gilloise vola in patria: primo posto in Jupiler League dopo 9 giornate e un esordio europeo da favola con il 3-1 in casa del PSV. La squadra di Pocognoli punta sull’entusiasmo e sulla solidità difensiva di Mac Allister e Burgess, con Rodriguez come principale riferimento offensivo.

Il Newcastle vive invece un momento complicato: solo una vittoria in 6 gare di Premier League e debutto amaro contro il Barcellona. Sandro Tonali guida il centrocampo dei Magpies, che si affidano alle accelerazioni di Gordon ed Elanga sulle corsie e alla qualità di Barnes.

Le probabili formazioni di Union St. Gilloise-Newcastle

Union St. Gilloise (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Niang, David, Rodriguez.

Allenatore: Pocognoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fuseini

In dubbio: nessuno

Newcastle (4-3-3): Pope; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Elanga, Gordon, Barnes.

Allenatore: Howe.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gillespie, Lascelles, Ramsey, Scnar, Wissa

In dubbio: Livramento

Quote di Union St. Gilloise-Newcastle: inglesi favoriti per i bookmaker

I numeri offerti dai principali bookmaker internazionali danno un quadro abbastanza chiaro delle aspettative su questa sfida.

William Hill quota la vittoria del Newcastle a 2.05, mentre il successo interno dei padroni di casa è quotato a 3.25. Il pareggio, una possibilità sempre da non escludere in partite del genere, è dato a 3.50. Simili valutazioni vengono da Bet365, che fissa il segno 2 a 2.00, i belgi a 3.40, e la X a 3.75. Indubbiamente, i Magpies partono con i favori del pronostico, ma i belgi potrebbero creare loro qualche problema.

Le statistiche dei protagonisti: talento e versatilità in campo

Molti occhi saranno puntati sulle individualità che animeranno questa sfida dal primo minuto.

Tra i protagonisti in campo, spicca Anthony Gordon di Newcastle, un giocatore dal talento indiscutibile. Nel match inaugurale ha giocato tutti i 90 minuti, segnando un gol cruciale. La sua valutazione di 7.6 riflette la prestazione di livello. Sebbene abbia tentato tre dribbling, solo uno è risultato efficace, ma la sua capacità di incidere nel momento decisivo resta il suo punto di forza. Sarà tra i protagonisti anche Sandro Tonali, perno del centrocampo del Newcastle, che finora ha offerto solidità difensiva con due intercetti nel match d'esordio, pur con una valutazione di 6.2.

Sul fronte Union St. Gilloise, Promise David si è messo in luce con la sua fisicità e abilità frontale alla porta avversaria.

Ha segnato un gol nelle sue apparizioni in Champions, mostrando precisione con tutti e tre i suoi tiri finiti nello specchio della porta. Con una valutazione di 6.9, rappresenta una pedina chiave nelle strategie offensive dei belgi. Ci sarà poi Ousseynou Niang, centrocampista del club belga, la cui capacità di recuperare palloni (9 duelli vinti su 17) è essenziale per la costruzione del gioco.