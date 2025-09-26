Valencia e Oviedo si contenderanno i tre punti sul verde del famoso Estadio de Mestalla lunedì 29 settembre alle 21:00, in una sfida che promette tensione e spettacolo per la settima giornata della La Liga 2025. La cornice è quella delle grandi occasioni, in uno stadio che dell'atmosfera calda ha fatto il suo marchio di fabbrica, pronta ancora una volta a dare quella spinta in più al proprio Valencia. La partita, che vedrà confrontarsi due squadre desiderose di consolidare le proprie posizioni in classifica, attirerà l'attenzione di appassionati e tifosi.

Quote di Valencia-Oviedo: favoriti i padroni di casa

Per quanto concerne i pronostici, sono i padroni di casa del Valencia a partire avvantaggiati secondo i bookmaker. William Hill quota la vittoria interna del Valencia a 1.70, il pareggio a 3.70 e il successo dell'Oviedo a 4.80. Non molto diversa è l’offerta suggerita da Bet365, che fissa la vittoria dei locali a 1.67, il pareggio a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 5.75.

Le previsioni lasciano poco spazio a dubbi: sarà il Valencia a dover dimostrare di poter mantenere il ruolo di favorito, mentre l’Oviedo cercherà di sorprendere.

Giocatori chiave in vista della sfida

Osservando da vicino i protagonisti di questa sfida, il Valencia può contare su Julen Agirrezabala, un portiere di solida esperienza che in questa stagione ha totalizzato sei presenze, giocando tutti i minuti possibili e dimostrando grande affidabilità tra i pali.

Con una valutazione media di 6.83 e 23 parate, Agirrezabala rappresenta un baluardo per la difesa.

Anche il centrocampo del Valencia vanta uomini di qualità come Baptiste Santamaría, il cui contributo si è già tradotto in un gol e un assist durante le sue sei presenze. Il francese ha un rating medio di 7.05, offrendo solidità e dinamismo in mezzo al campo.

L'attacco dei padroni di casa vede protagonista Arnaut Danjuma, che con i suoi 2 gol realizzati dimostra di poter essere decisivo sotto porta. I dati parlano chiaro, con un rating di 6.93, Danjuma è pronto a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Sul fronte opposto, l'attenzione sarà rivolta al portiere dell’Oviedo, Aarón Escandell, la cui prestazione sino ad ora è stata eccellente, con una valutazione media di 7.45 e 34 parate.

Escandell si presenta come un vero muro, pronto a chiudere qualsiasi varco al Valencia.

A centrocampo, l’Oviedo schiera Leander Dendoncker, un uomo fondamentale per gli equilibri della squadra. Con una valutazione di 7.12, Dendoncker è intenso in fase difensiva con 15 tackles e mantiene sempre alta l’attenzione sul campo con passaggi cruciali e interventi decisivi.

La squadra asturiana farà poi affidamento sull’esperienza di Salomón Rondón in attacco. Anche se finora non ha trovato il gol, la sua presenza fisica e le 5 chiavi di passaggio completate sono elementi essenziali del suo gioco.