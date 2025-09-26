Valencia e Oviedo si contenderanno i tre punti sul verde del famoso Estadio de Mestalla lunedì 29 settembre alle 21:00, in una sfida che promette tensione e spettacolo per la settima giornata della La Liga 2025. La cornice è quella delle grandi occasioni, in uno stadio che dell'atmosfera calda ha fatto il suo marchio di fabbrica, pronta ancora una volta a dare quella spinta in più al proprio Valencia. La partita, che vedrà confrontarsi due squadre desiderose di consolidare le proprie posizioni in classifica, attirerà l'attenzione di appassionati e tifosi.

Spain Flag
La Liga
Giornata 7
26/09/2025 21:00
Girona
VS
Espanyol
27/09/2025 14:00
Getafe
VS
Levante
27/09/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Real Madrid
27/09/2025 18:30
Mallorca
VS
Alaves
27/09/2025 21:00
Villarreal
VS
Athletic Club
28/09/2025 14:00
Rayo Vallecano
VS
Sevilla
28/09/2025 16:15
Elche
VS
Celta Vigo
28/09/2025 18:30
Barcelona
VS
Real Sociedad
28/09/2025 21:00
Real Betis
VS
Osasuna
29/09/2025 21:00
Valencia
VS
Oviedo

Quote di Valencia-Oviedo: favoriti i padroni di casa

Per quanto concerne i pronostici, sono i padroni di casa del Valencia a partire avvantaggiati secondo i bookmaker. William Hill quota la vittoria interna del Valencia a 1.70, il pareggio a 3.70 e il successo dell'Oviedo a 4.80. Non molto diversa è l’offerta suggerita da Bet365, che fissa la vittoria dei locali a 1.67, il pareggio a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 5.75.

Le previsioni lasciano poco spazio a dubbi: sarà il Valencia a dover dimostrare di poter mantenere il ruolo di favorito, mentre l’Oviedo cercherà di sorprendere.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
6
6
0
0
14 / 3
11
18
W
W
W
W
W
2
Barcelona
6
5
1
0
19 / 4
15
16
W
W
W
D
W
3
Villarreal
6
4
1
1
12 / 5
7
13
W
W
L
D
W
4
Espanyol
6
3
2
1
10 / 9
1
11
D
L
W
W
D
5
Elche
6
2
4
0
8 / 5
3
10
D
W
D
W
D
6
Athletic Club
6
3
1
2
7 / 7
0
10
D
L
L
W
W
7
Getafe
6
3
1
2
7 / 8
-1
10
D
L
W
L
W
8
Atletico Madrid
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
W
D
D
9
Real Betis
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
L
D
W
10
Alaves
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
D
L
11
Valencia
6
2
2
2
8 / 10
-2
8
D
W
L
W
L
12
Sevilla
6
2
1
3
10 / 10
0
7
L
W
D
W
L
13
Osasuna
6
2
1
3
5 / 5
0
7
D
L
W
L
W
14
Rayo Vallecano
6
1
2
3
7 / 9
-2
5
L
D
L
D
L
15
Celta Vigo
6
0
5
1
5 / 7
-2
5
D
D
D
D
D
16
Real Sociedad
6
1
2
3
6 / 9
-3
5
W
L
L
L
D
17
Levante
6
1
1
4
10 / 13
-3
4
L
W
D
L
L
18
Oviedo
6
1
0
5
2 / 11
-9
3
L
L
L
W
L
19
Mallorca
6
0
2
4
5 / 11
-6
2
L
D
L
L
D
20
Girona
6
0
2
4
3 / 16
-13
2
D
L
D
L
L

Giocatori chiave in vista della sfida

Osservando da vicino i protagonisti di questa sfida, il Valencia può contare su Julen Agirrezabala, un portiere di solida esperienza che in questa stagione ha totalizzato sei presenze, giocando tutti i minuti possibili e dimostrando grande affidabilità tra i pali.

Con una valutazione media di 6.83 e 23 parate, Agirrezabala rappresenta un baluardo per la difesa.

Anche il centrocampo del Valencia vanta uomini di qualità come Baptiste Santamaría, il cui contributo si è già tradotto in un gol e un assist durante le sue sei presenze. Il francese ha un rating medio di 7.05, offrendo solidità e dinamismo in mezzo al campo.

L'attacco dei padroni di casa vede protagonista Arnaut Danjuma, che con i suoi 2 gol realizzati dimostra di poter essere decisivo sotto porta. I dati parlano chiaro, con un rating di 6.93, Danjuma è pronto a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Sul fronte opposto, l'attenzione sarà rivolta al portiere dell’Oviedo, Aarón Escandell, la cui prestazione sino ad ora è stata eccellente, con una valutazione media di 7.45 e 34 parate.

Escandell si presenta come un vero muro, pronto a chiudere qualsiasi varco al Valencia.

A centrocampo, l’Oviedo schiera Leander Dendoncker, un uomo fondamentale per gli equilibri della squadra. Con una valutazione di 7.12, Dendoncker è intenso in fase difensiva con 15 tackles e mantiene sempre alta l’attenzione sul campo con passaggi cruciali e interventi decisivi.

La squadra asturiana farà poi affidamento sull’esperienza di Salomón Rondón in attacco. Anche se finora non ha trovato il gol, la sua presenza fisica e le 5 chiavi di passaggio completate sono elementi essenziali del suo gioco.
