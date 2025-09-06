Dusan Vlahovic è tornato a ruggire. L’attaccante serbo della Juventus sta vivendo un periodo di forma scintillante, iuno dei migliori da quando veste la maglia bianconera. Dopo una stagione passata tra alti e bassi, condizionata da qualche acciacco e da un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative, il centravanti classe 2000 sembra aver ritrovato la sua dimensione naturale: quella di goleador implacabile. Sono già cinque le partite consecutive in cui è andato a segno, un filotto che ne certifica la crescita e la fiducia ritrovata.

Vlahovic, in serie positiva da cinque partite di fila

La serie di partite con gol è iniziata nelle amichevoli estive, quando ha bucato le reti di Borussia Dortmund e Juventus Next-Gen, ed è proseguita nelle prime due giornate di campionato con due zampate decisive contro Parma e Genoa. Il cerchio si è chiuso ieri, quando con la maglia della sua Serbia ha firmato l’1-0 che ha piegato la resistenza della Lettonia, un gol che vale doppio: tre punti fondamentali nella corsa al Mondiale 2026 e la certezza che il bomber ex Fiorentina sia tornato a fare la differenza anche in campo internazionale.

La rete in nazionale ha inoltre un peso specifico importante per la classifica del girone K, dominato da un’Inghilterra a punteggio pieno ma ora con la Serbia ben salda al secondo posto.

La squadra di Dragan Stojković può così guardare con fiducia al futuro, tenendo a distanza l’Albania e con una partita ancora da recuperare. Vlahovic, dal canto suo, si conferma leader tecnico e mentale di un gruppo che ha bisogno delle sue giocate per coltivare ambizioni mondiali.

La Juve si gode Vlahovic con l'amaro in bocca

La Juventus osserva con soddisfazione il momento d’oro del suo centravanti. Il club bianconero, reduce da stagioni complicate, ha bisogno delle reti del numero 9 per rilanciarsi in campionato e tornare protagonista in Italia e in Europa. Ma al di là del rendimento in campo, a tenere banco sono le questioni legate al futuro. Il contratto di Vlahovic rappresenta un nodo non di poco conto: il rinnovo appare tutt’altro che scontato, con il giocatore che sembra orientato a non prolungare e a valutare seriamente l’idea di lasciare Torino a parametro zero.

Una prospettiva che metterebbe la società di fronte a una scelta delicata.

Per la dirigenza bianconera, la prossima finestra di mercato invernale potrebbe diventare l’unica occasione concreta per monetizzare la cessione dell’attaccante. Un’operazione complessa, che richiederebbe di trovare un acquirente disposto a investire già a gennaio e di convincere lo stesso Vlahovic ad accettare un trasferimento immediato. Non sarà facile: il rischio per la Juventus è di trovarsi di fronte a un giocatore determinato a rispettare la scadenza naturale del contratto per liberarsi senza vincoli e poter scegliere liberamente la sua prossima destinazione, senza le pressioni di una società che cerchi di indirizzarne le scelte.