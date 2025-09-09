Nelle scorse ore l'ex difensore Gianluca Zambrotta ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e riferendosi alla Juventus ha sottolineato come il club bianconero abbia il dovere di puntare allo scudetto fino alla conclusione della stagione in corso. Zambrotta ha poi parlato di Tudor e dei due nuovi innesti in attacco Zhegrova e Openda.

Zambrotta: 'Juve deve lottare per vincere lo scudetto fino all'ultima giornata'

L'ex difensore Gianluca Zambrotta è stato protagonista di una lunga intervista concessa in esclusiva ai microfoni della Gazzetta e parlando della Juventus ha detto: 'Quale è l'obiettivo dei bianconeri in questa stagione?

Quello di cercare di vincere: sempre. È il suo dna. Può esserci una stagione che va peggio, ma la Juventus deve puntare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. La squadra da battere è il Napoli: per lo scorso anno, per Conte che è rimasto e per il mercato".

Zambrotta ha poi espresso parole di grande stima nei confronti di Igor Tudor, sottolineando come il tecnico croato sia sempre stato una persona di valore, sia dentro che fuori dal campo. L’ex difensore ha ricordato i momenti condivisi con lui durante la carriera, descrivendolo come un uomo trasparente, diretto e chiaro, capace di dire sempre le cose in faccia e di mantenere un rapporto autentico con lo spogliatoio. Secondo Zambrotta, affidare la guida tecnica a Tudor è stata una scelta corretta, poiché il suo atteggiamento e la sua presenza si riflettono anche sul terreno di gioco, dove la squadra appare compatta e motivata.

Sul fronte del mercato, Zambrotta ha giudicato positivamente gli innesti di Openda e Zhegrova. Il primo, preferito a Kolo Muani per ragioni economiche, viene ritenuto un profilo più giovane e già protagonista di buone prestazioni al Lipsia, con caratteristiche di rapidità, duttilità e capacità di adattarsi anche come seconda punta.

Quanto a Zhegrova, nonostante un lungo periodo di inattività di circa nove mesi, Zambrotta ha evidenziato le qualità tecniche del giocatore kosovaro, abile nell’uno contro uno, nel dribbling e nella creazione di superiorità numerica. Tuttavia, ha sottolineato la necessità che l’attaccante ritrovi al più presto la condizione fisica ottimale per inserirsi pienamente nei meccanismi della squadra guidata da Tudor.

Juve, vincere in questa stagione non sarà semplice

Vincere per la Juventus non sarà certamente semplice. Seguendo proprio le parole di Zambrotta, i bianconeri dovranno vedersela per lo scudetto in prima battuta con il Napoli, club detentore del titolo che in questa estate si è rinforzato con innesti di grande livello. Non si può poi escludere dalle contendenti l'Inter, che ha ceduto il tricolore alla formazione di Conte soltanto all'ultima giornata e che quindi è alla ricerca di una rivincita sportiva. Da tenere d'occhio poi, Roma e Milan, entrambe guidate da due tecnici vincenti come Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri.