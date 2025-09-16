Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è tornato ad attaccare la Juventus e lo ha fatto con un messaggio provocatorio su X nel quale sottolinea come Mazzoleni, l'arbitro assegnato alla sala Var per l'incontro di sabato pomeriggio contro l'Inter, sia avvezzo, secondo un suo personale parere, a favorire il club bianconero.

Ziliani attacca la Juve: 'Mazzoleni al VAR è una tassa che l'Inter ha dovuto pagare sabato nel Derby d'Italia'

Paolo Ziliani ha dedicato un post sul proprio account X all'episodio che ha acceso le polemiche nel match fra Juve e Inter, quello del 4 a 3 nel quale il gol di Adzic sarebbe stato viziato da un contatto falloso fra Bonny e Thuram.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha quindi lanciato una dura accusa nei confronti dei bianconeri: "Mazzoleni al VAR quando c'è la Juve: per l'Inter una tassa da pagare sanguinosa. Dai tre mani non visti nell'azione del gol di Kostic nel 2023 ai due falli di Thuram ignorati sabato: una Via Crucis senza fine. L'okay dato al gol del 4-3 di Adzic segnato al 91' a dispetto della doppia scorrettezza commessa da Thuram su Bonny è solo l'ultima stazione del Mistero doloroso dell'arbitro bergamasco".

Paolo Ziliani ha raccontato come, nel momento in cui l’AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per Juventus-Inter, con Colombo incaricato di dirigere l’incontro e Mazzoleni al VAR (affiancato dall’AVAR Abisso), la notizia gli abbia suscitato un sorriso amaro.

Il giornalista ha spiegato di essersi domandato se non fosse opportuno, come già accaduto l’anno precedente in occasione di Inter-Juventus del 24 ottobre, riproporre ai suoi lettori la lunga serie di errori arbitrali imputati all’ex fischietto bergamasco, classe 1974, nel ruolo di supervisore VAR durante il cosiddetto “derby d’Italia”.

L'episodio di cui parla Ziliani è quello del 4-3, arrivato grazie a un gol di Adzic nato da un’azione che, secondo Ziliani, presentava una doppia irregolarità: una mano sul volto e un calcio al tallone ai danni di Bonny, in possesso di palla nell’istante precedente alla rete. L’episodio non è stato sanzionato dall’arbitro Colombo, pur vicinissimo all’azione e pronto a interrompere il gioco, né successivamente corretto da Mazzoleni al VAR, che ha ritenuto la giocata regolare.

Per dovere di cronaca, le immagini hanno sancito la bontà dell'interpretazione arbitrale: Bonny si tocca il volto ma Thuram lo 'colpisce' (in modo molto leggero) al petto, mentre l'inquadratura da dietro mostra chiaramente come Thuram colpisca la palla e non i piedi del nerazzurro.

Anche Luca Marelli, che analizza i casi di moviola per DAZN, ha confermato la correttezza della decisione presa in campo.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Il Var è uno strumento che permette di manipolare le partite'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi utenti sul web: "Quando fu deciso di introdurre il Var, il mio primo pensiero fu che con questo strumento si sarebbero potute manipolare le partite a proprio piacimento.

Un vecchio saggio di nome Giulio una volta disse: A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge. "L'Inter, così come il Parma prima, non ha detto una parola. Perché? Paura? Rassegnazione?".