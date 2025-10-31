L'AC Milan e l'AS Roma si accingono a fronteggiarsi in occasione della decima giornata di Serie A. Le due big del campionato italiano si affronteranno domenica 2 novembre alle 20:45, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida promette grande spettacolo per gli amanti del calcio. I giallorossi proveranno a consolidare il primato in classifica, i rossoneri dal canto loro cercheranno di riscattare il pareggio casalingo maturato con il Pisa.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Il Milan, guidato da Allegri, dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-1-1.

Nonostante le assenze di Tomori e Gimenez per infortunio, i rossoneri sembrano puntare su un centrocampo solido con Modric e Fofana in regia. Sebbene Leao non sia al top, dovrebbe poter dare comunque un contributo dalla panchina.

La probabile formazione del Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku.

La Roma di Gasperini, invece, si presenta con il modulo 3-4-2-1, sperando di sfruttare l'estro di Cristante alle spalle di Dybala e Soulé. Mancherà Ferguson per infortunio. Ecco la probabile formazione dei giallorossi: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.

Quote di Milan-Roma: equilibrio, ma Milan favorito

Le agenzie di scommesse vedono il Milan leggermente favorito: William Hill offre la vittoria del Milan a 2.05, mentre il pareggio è quotato a 3.10 e la vittoria della Roma a 3.80. Simili le valutazioni di Bet365, che quota il Milan a 2.05 per la vittoria casalinga, un pareggio a 3.20 e il trionfo della Roma a 3.90.

Statistiche dei giocatori pronti a fare la differenza

Luka Modric, a 40 anni, rimane il perno della mediana milanista.

Con 785 minuti giocati questa stagione, ha già segnato un gol e fornito due assist. La sua capacità di leggere il gioco e distribuire passaggi chiave (20 in totale) lo consacra come un maestro del centrocampo.

Christopher Nkunku finora è stato un'arma tattica soprattutto dalla panchina per il Milan, grazie alla sua abilità di incunearsi tra le linee avversarie, pur se non ha ancora trovato il gol in campionato.

Sullo spettro opposto, la Roma punterà su Kouadio Emmanuel Koné, che con 810 minuti giocati e 433 passaggi complessivi, fornisce solidità a centrocampo, mentre Paulo Dybala, con la sua immutabile classe, ha già collezionato un gol e un assist in stagione, dimostrando di mantenere sempre un alto livello.

Il talento emergente Matías Soulé è un altro elemento chiave per Gasperini: con tre gol e due assist, può rivelarsi decisivo nel contesto di una gara estremamente bilanciata nei valori sul campo.