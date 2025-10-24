Si accendono i riflettori sul Volksparkstadion di Amburgo dove il 25 ottobre andrà in scena la sfida tra Amburgo e Wolfsburg nell'ottava giornata di Bundesliga 2025/26. Fischio d'inizio previsto alle ore 15:30.

Le probabili formazioni di Amburgo-Wolfsburg

Amburgo (3-4-3): Fernandes; Vušković, Elfadli, Nicolás Capaldo; Remberg, Sambi Lokonga, Miro Muheim, Mikelbrencis; Dompé, Königsdörffer, Philippe.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Konstantinos Koulierakis, Moritz Jenz, Aaron Zehnter, Saël Kumbedi; Lovro Majer, Vini Souza; Eriksen, Mæhle, Adam Daghim; Jonas Wind.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Quote di Amburgo-Wolfsburg: favoriti i padroni di casa

I bookmaker vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa: Bwin quota la vittoria dell'Amburgo a 2.35, il pareggio a 3.70 e il successo del Wolfsburg a 2.80. Anche William Hill propone quote simili, con i padroni di casa a 2.40 e il pareggio a 3.50.

Invece, il successo del Wolfsburg è considerato a 2.70. Infine, Bet365 offre gli stessi 2.35 per la vittoria dei padroni di casa e 2.90 per il successo ospite, il pareggio si attesta a 3.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave: tra promesse e certezze

La partita sarà un banco di prova per diversi giocatori sotto i riflettori.

Rayan Philippe, attaccante dell'Amburgo, ha già siglato tre gol in soli 7 presenze, mostrando precisione nei tiri con 9 conclusioni nello specchio su 12 tentativi. Nonostante la giovane carriera, ha dimostrato una buona capacità nelle situazioni di duello, vincendo 23 sfide su 56.

Nel comparto difensivo e di costruzione del gioco per l'Amburgo, Jean-Luc Dompé si è distinto con una media valutativa di 7.07. L'attaccante francese ha creato diverse occasioni sia per sé che per i compagni, tentando 17 dribbling e completandone 10.

Per quanto riguarda il Wolfsburg, il danese Jonas Wind si è rivelato un elemento chiave con 4 presenze contrassegnate da partecipazioni attive in attacco e la capacità di coinvolgersi fisicamente nei duelli con successo, dominandone 14 su 27. Mentre il centrocampista Christian Eriksen dovrà migliorare la sua efficacia in campo, finora protagonista con una media modesta di 6.43 su 4 apparizioni.
