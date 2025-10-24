Si accendono i riflettori sul Volksparkstadion di Amburgo dove il 25 ottobre andrà in scena la sfida tra Amburgo e Wolfsburg nell'ottava giornata di Bundesliga 2025/26. Fischio d'inizio previsto alle ore 15:30.

Le probabili formazioni di Amburgo-Wolfsburg

Amburgo (3-4-3): Fernandes; Vušković, Elfadli, Nicolás Capaldo; Remberg, Sambi Lokonga, Miro Muheim, Mikelbrencis; Dompé, Königsdörffer, Philippe.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Konstantinos Koulierakis, Moritz Jenz, Aaron Zehnter, Saël Kumbedi; Lovro Majer, Vini Souza; Eriksen, Mæhle, Adam Daghim; Jonas Wind.

Quote di Amburgo-Wolfsburg: favoriti i padroni di casa

I bookmaker vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa: Bwin quota la vittoria dell'Amburgo a 2.35, il pareggio a 3.70 e il successo del Wolfsburg a 2.80. Anche William Hill propone quote simili, con i padroni di casa a 2.40 e il pareggio a 3.50.

Invece, il successo del Wolfsburg è considerato a 2.70. Infine, Bet365 offre gli stessi 2.35 per la vittoria dei padroni di casa e 2.90 per il successo ospite, il pareggio si attesta a 3.50.

Le statistiche dei giocatori chiave: tra promesse e certezze

La partita sarà un banco di prova per diversi giocatori sotto i riflettori.

Rayan Philippe, attaccante dell'Amburgo, ha già siglato tre gol in soli 7 presenze, mostrando precisione nei tiri con 9 conclusioni nello specchio su 12 tentativi. Nonostante la giovane carriera, ha dimostrato una buona capacità nelle situazioni di duello, vincendo 23 sfide su 56.

Nel comparto difensivo e di costruzione del gioco per l'Amburgo, Jean-Luc Dompé si è distinto con una media valutativa di 7.07. L'attaccante francese ha creato diverse occasioni sia per sé che per i compagni, tentando 17 dribbling e completandone 10.

Per quanto riguarda il Wolfsburg, il danese Jonas Wind si è rivelato un elemento chiave con 4 presenze contrassegnate da partecipazioni attive in attacco e la capacità di coinvolgersi fisicamente nei duelli con successo, dominandone 14 su 27. Mentre il centrocampista Christian Eriksen dovrà migliorare la sua efficacia in campo, finora protagonista con una media modesta di 6.43 su 4 apparizioni.