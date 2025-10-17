Sabato 18 ottobre, alle 19:00, prenderà il via la sfida tra Angers e Monaco nel contesto dell'ottava giornata della Ligue 1 2025/26. I bianco-neri del Angers ospiteranno i monegaschi al Stade Raymond-Kopa di Angers.

Le probabili formazioni di Angers-Monaco

Angers (4-3-3): Hervé Koffi; Jordan Lefort, Emmanuel Bayiha, J. Ekomie, Carlens Arcus; H. Belkebla, H. Abdelli, Y. Belkhdim; Justin Kalumba, P. Peter, L. Rao-Lisoa.

Monaco (4-2-3-1): Philipp Köhn; M. Salisu, Eric Dier, K. Ouattara, Krepin Diatta; M. Coulibaly, Jordan Teze; Ansu Fati, T. Minamino, M.

Akliouche; M. Biereth.

Quote: Monaco parte favorito

I bookmaker indicano il Monaco come favorito per la vittoria di sabato. William Hill quota la vittoria esterna a 1.62, il pareggio a 4.00 e la vittoria dell'Angers a 5.00. Simili valutazioni vengono date anche da Bet365, con l'1.62 per il successo del Monaco, il pareggio a 4.00 e un trionfo casalingo quotato a 5.50. La fiducia nei monegaschi è palpabile, ma il calcio, si sa, non manca mai di sorprendere.

Statistiche dei giocatori chiave

L. Rao-Lisoa: un pilastro del centrocampo Angers

Il venticinquenne centrocampista francese, Lillian Rao-Lisoa, ha giocato un ruolo fondamentale finora nella stagione.

Ha collezionato sei presenze da titolare con un totale di 461 minuti sul campo. Nonostante non abbia ancora segnato o fornito assist, Rao-Lisoa è stato operoso in fase difensiva con 14 tackle e 3 intercetti, dimostrando la sua importanza tattica per l'Angers.

P. Peter: giovane attaccante in crescita

Prosper Peter, a soli 18 anni, ha mostrato sprazzi di talento con la maglia dell'Angers. Ha fatto sei apparizioni, cinque delle quali da titolare, accumulando 442 minuti e segnando un gol. Conduce la linea d'attacco con il suo dinamismo, effettuando 8 tiri totali, 6 dei quali diretti verso la porta, un segnale positivo per il potenziale offensivo del giovanissimo attaccante.

Ansu Fati: la carta vincente del Monaco

Tutti gli occhi saranno puntati su Ansu Fati, che potrebbe esordire da titolare.

Al suo debutto stagionale con il Monaco, ha avuto un impatto immediato: in soli 45 minuti giocati ha segnato 2 gol, dimostrando di poter essere decisivo in un attimo. La sua presenza dal primo minuto potrebbe rappresentare una vera spina nel fianco per l'Angers.