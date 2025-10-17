Sabato 18 ottobre, alle 19:00, prenderà il via la sfida tra Angers e Monaco nel contesto dell'ottava giornata della Ligue 1 2025/26. I bianco-neri del Angers ospiteranno i monegaschi al Stade Raymond-Kopa di Angers.

Le probabili formazioni di Angers-Monaco

Angers (4-3-3): Hervé Koffi; Jordan Lefort, Emmanuel Bayiha, J. Ekomie, Carlens Arcus; H. Belkebla, H. Abdelli, Y. Belkhdim; Justin Kalumba, P. Peter, L. Rao-Lisoa.

Monaco (4-2-3-1): Philipp Köhn; M. Salisu, Eric Dier, K. Ouattara, Krepin Diatta; M. Coulibaly, Jordan Teze; Ansu Fati, T. Minamino, M.

Akliouche; M. Biereth.

France Flag
Ligue 1
Giornata 8
17/10/2025 20:45
Paris Saint Germain
VS
Strasbourg
18/10/2025 17:00
Nice
VS
Lyon
18/10/2025 19:00
Angers
VS
Monaco
18/10/2025 21:05
Marseille
VS
Le Havre
19/10/2025 15:00
Lens
VS
Paris FC
19/10/2025 17:15
Rennes
VS
Auxerre
19/10/2025 17:15
Toulouse
VS
Metz
19/10/2025 17:15
Lorient
VS
Stade Brestois 29
19/10/2025 20:45
Nantes
VS
Lille

Quote: Monaco parte favorito

I bookmaker indicano il Monaco come favorito per la vittoria di sabato. William Hill quota la vittoria esterna a 1.62, il pareggio a 4.00 e la vittoria dell'Angers a 5.00. Simili valutazioni vengono date anche da Bet365, con l'1.62 per il successo del Monaco, il pareggio a 4.00 e un trionfo casalingo quotato a 5.50. La fiducia nei monegaschi è palpabile, ma il calcio, si sa, non manca mai di sorprendere.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
7
5
1
1
13 / 5
8
16
D
W
L
W
W
2
Marseille
7
5
0
2
15 / 5
10
15
W
W
W
W
L
3
Strasbourg
7
5
0
2
14 / 7
7
15
W
L
W
W
L
4
Lyon
7
5
0
2
9 / 5
4
15
L
W
W
L
W
5
Monaco
7
4
1
2
16 / 12
4
13
D
L
W
W
W
6
Lens
7
4
1
2
10 / 6
4
13
W
D
W
L
W
7
Lille
7
3
2
2
14 / 10
4
11
D
L
L
W
W
8
Paris FC
7
3
1
3
12 / 13
-1
10
W
D
L
W
W
9
Toulouse
7
3
1
3
11 / 12
-1
10
W
D
L
L
L
10
Rennes
7
2
4
1
9 / 10
-1
10
D
D
D
W
D
11
Stade Brestois 29
7
2
2
3
11 / 11
0
8
D
W
W
L
L
12
Nice
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
D
D
L
W
L
13
Lorient
7
2
1
4
9 / 16
-7
7
L
W
D
L
L
14
Le Havre
7
1
3
3
8 / 10
-2
6
D
D
D
L
W
15
Nantes
7
1
3
3
5 / 7
-2
6
D
D
D
L
W
16
Auxerre
7
2
0
5
5 / 10
-5
6
L
L
W
L
L
17
Angers
7
1
2
4
3 / 11
-8
5
L
L
L
D
D
18
Metz
7
0
2
5
5 / 16
-11
2
L
D
L
D
L

Statistiche dei giocatori chiave

L. Rao-Lisoa: un pilastro del centrocampo Angers

Il venticinquenne centrocampista francese, Lillian Rao-Lisoa, ha giocato un ruolo fondamentale finora nella stagione.

Ha collezionato sei presenze da titolare con un totale di 461 minuti sul campo. Nonostante non abbia ancora segnato o fornito assist, Rao-Lisoa è stato operoso in fase difensiva con 14 tackle e 3 intercetti, dimostrando la sua importanza tattica per l'Angers.

P. Peter: giovane attaccante in crescita

Prosper Peter, a soli 18 anni, ha mostrato sprazzi di talento con la maglia dell'Angers. Ha fatto sei apparizioni, cinque delle quali da titolare, accumulando 442 minuti e segnando un gol. Conduce la linea d'attacco con il suo dinamismo, effettuando 8 tiri totali, 6 dei quali diretti verso la porta, un segnale positivo per il potenziale offensivo del giovanissimo attaccante.

Ansu Fati: la carta vincente del Monaco

Tutti gli occhi saranno puntati su Ansu Fati, che potrebbe esordire da titolare.

Al suo debutto stagionale con il Monaco, ha avuto un impatto immediato: in soli 45 minuti giocati ha segnato 2 gol, dimostrando di poter essere decisivo in un attimo. La sua presenza dal primo minuto potrebbe rappresentare una vera spina nel fianco per l'Angers.
