L’Arsenal si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua attuale campagna di Premier League ospitando il Crystal Palace all’Emirates Stadium, domenica 26 ottobre, alle ore 15:00. Un match imperdibile, visto l’inserimento del giovane talento Bukayo Saka e del centrocampista Declan Rice nella formazione titolare dei Gunners.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

Per questa nona giornata di campionato, Mikel Arteta sembra intenzionato a schierare un 4-3-3, con David Raya tra i pali. La linea difensiva verosimilmente sarà composta da Gabriel Magalhães, William Saliba, Calafiori e Ben White.

A centrocampo, l'esperienza e la solidità saranno garantite da Zubimendi, Declan Rice ed Eberechi Eze. In attacco, spazio alla velocità ed estro di Leandro Trossard, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka.

Dal canto suo, il Crystal Palace di Roy Hodgson dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. In porta, troveremo Dean Henderson, protetto da un terzetto difensivo composto da M. Lacroix, Marc Guehi e Chris Richards. Il centrocampo vedrà protagonisti Adam Wharton, Daichi Kamada, Daniel Muñoz, e Tyrick Mitchell, con il reparto offensivo supportato dai trequartisti Ismaïla Sarr e Yéremy Pino, alle spalle dell'unica punta Jean Mateta.

Quote di Arsenal-Crystal Palace: Gunners favoriti

I bookmaker indicano chiaramente l'Arsenal come favorito.

William Hill quota il successo dei Gunners a 1.40, un valore pressappoco condiviso anche da Bwin a 1.43 e Bet365 a 1.42. Il pareggio è quotato a 4.40 su William Hill, 4.60 su Bwin, e 4.75 su Bet365, mentre una vittoria fuori casa del Crystal Palace è vista come un’impresa poco probabile, con quote di 7.00 su William Hill, 7.25 su Bwin e 7.50 su Bet365.

Le statistiche dei protagonisti del match

Declan Rice sarà uno dei punti di riferimento assoluti per l'Arsenal.

Il centrocampista inglese ha già dimostrato di essere fondamentale per i Gunners con 8 presenze in questa stagione, corredate da una rete e due assist. Con una precisione di passaggio attestata a 53%, Rice continuerà il suo lavoro di roccioso difensore nelle transizioni, supportato da 13 passaggi chiave.

Bukayo Saka, l'altro giovane prodigio a disposizione di Arteta, è sempre un fattore dirompente. Con due reti in sei presenze, Saka ha una media di 7.38 in termini di prestazioni, grazie anche alle sue capacità nel dribbling e nella gestione dei duelli, vincendone 38 su 73.

Dall'altra parte, il Palace affida le chiavi del centrocampo a Daniel Muñoz. Muñoz, sempre presente in questa stagione con 720 minuti giocati, ha contribuito con un gol e due assist, sottolineando la sua incisività nelle manovre offensive.

Inoltre, la sua efficienza in difesa è testimoniata dai 24 tackle e 11 intercetti effettuati.

In attacco, il Crystal Palace può contare su Jean-Philippe Mateta, autore di cinque gol in otto presenze. Con 25 tiri fatti, di cui 16 in porta, l'attaccante francese rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria, confermandosi come uno degli uomini da tenere maggiormente sotto controllo dai Gunners.