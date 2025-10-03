All'Emirates Stadium di Londra, il 4 ottobre alle ore 16:00, si accenderanno i riflettori per la sfida tra Arsenal e West Ham, valida per la settima giornata della Premier League 2025/26.

Un derby londinese che promette scintille, tra la voglia di riscossa degli ospiti e la determinazione dei padroni di casa. Gli occhi saranno puntati su Bukayo Saka, atteso a una prestazione da leader.

Le probabili formazioni di Arsenal-West Ham

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi; Eze, Trossard, Saka; Gyökeres.

West Ham (4-1-4-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Mateus Fernandes, Lucas Paquetá, Summerville; Füllkrug

Quote di Arsenal-West Ham: Gunners favoriti

I principali bookmaker danno l'Arsenal come evidente favorito in questo derby di Londra.

William Hill quota la vittoria dei Gunners a 1.20, un pareggio piuttosto improbabile a 6.00, mentre un sorprendente successo esterno del West Ham è dato a 13.00. Anche Bet365 si allinea con un 1.20 per la vittoria casalinga, mentre il pareggio è leggermente più alto a 6.25, e la vittoria degli ospiti è considerata ancora meno probabile a 15.00.

Le prestazioni dei giocatori chiave

Bukayo Saka: il gioiello d'attacco dell'Arsenal

Bukayo Saka, 24 anni, in questa stagione ha messo a referto 4 apparizioni, con 3 presenze dal primo minuto e un totale di 258 minuti giocati, con una media di 6.95 e con un gol segnato.

Quanto ai duelli, ne ha vinti 18 su 39.

Gabriel Martinelli: la freccia brasiliana di rinforzo

Gabriel Martinelli offre una preziosa alternativa per l'attacco dei Gunners. In 5 presenze stagionali di cui 2 da titolare, ha già trovato la via della rete una volta. Con soli 172 minuti sul campo, Martinelli ha dimostrato la sua utilità soprattutto da subentrante, mantenendo una buona percentuale di successo nei dribbling.

Callum Wilson: l'esperto d'attacco del West Ham

Il West Ham invece punta molto su Callum Wilson. Con 5 apparizioni di cui solo una dal primo minuto, ha già segnato una volta e viene spesso utilizzato come arma a partita in corso. La sua capacità di mantenere la precisione sotto porta, con 4 tiri su 6 nello specchio, lo rende una minaccia per qualsiasi difesa.