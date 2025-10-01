L'AS Roma si prepara a sfidare il Lille nella seconda giornata della fase a gironi dell'UEFA Europa League 2025/2026. Il match si disputerà il 2 ottobre alle ore 18:45, sul prestigioso palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio gioco e di proseguire la loro striscia positiva nel torneo, mentre il Lille tenterà di strappare punti preziosi in trasferta. La diretta dell’incontro sarà disponibile su Sky Sport oppure in streaming su NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Lille

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

Allenatore: Gasperini

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud

Allenatore: Genesio

La Roma di Gasperini cerca conferme in Europa dopo il faticoso successo contro il Verona in campionato.

Possibile qualche rotazione: Hermoso e Tsimikas pronti a partire titolari, mentre in attacco Ferguson insidia Dovbyk per una maglia da titolare. Il Lille, reduce da due sconfitte in Ligue 1, si affida a Giroud per guidare l’attacco e tentare il colpaccio all’Olimpico.

Quote di AS Roma-Lille: giallorossi favoriti

I bookmaker vedono l'AS Roma chiaramente favorita per la vittoria.

William Hill propone una quota di 1.73 per il successo dei giallorossi, mentre il pareggio è quotato a 3.75 e la vittoria del Lille a 4.60. Similmente, Bet365 offre la vittoria interna della Roma a 1.70, il pareggio a 3.90 e il successo esterno dei francesi a 4.75. Queste quote riflettono la fiducia dei bookmaker nel potenziale della Roma di sfruttare il fattore campo a proprio favore.

Le statistiche dei giocatori chiave

Kouadio Emmanuel Koné: Al cuore del centrocampo della Roma, il giovane francese di 24 anni ha mostrato lampi di talento nella sfida inaugurale del torneo.

In 69 minuti giocati, Koné ha completato 48 passaggi con un'ottima precisione del 44%. Ha contribuito in fase difensiva con 2 intercetti e 1 blocco, dimostrando di essere una presenza fondamentale per la manovra della squadra.

Stephan El Shaarawy: L'esperto attaccante italiano, 33enne, avrà il compito di guidare l'offensiva giallorossa. Nonostante una prestazione sotto tono nella prima partita, con una valutazione di 6.2, El Shaarawy ha qualità ed esperienza per lasciare il segno. Con 26 passaggi, di cui uno chiave, e una partecipazione attiva nelle situazioni di duello, è atteso un miglioramento in questa sfida cruciale.

Matías Soulé: Il giovane argentino di 22 anni ha iniziato alla grande il torneo, ottenendo una valutazione di 7.2.

Soulé, schierato per 69 minuti, ha effettuato 49 passaggi e 3 dribbling riusciti su 5 tentativi, dimostrandosi letale in fase di costruzione dell'attacco. Atteso un contributo significativo anche contro il Lille.

Olivier Giroud: La veterana punta francese ha mostrato il suo tocco da veterano segnando nella sola mezz'ora giocata al suo debutto. Con una valutazione di 7.3, Giroud ha trasformato in gol uno dei suoi 5 duelli vinti, dimostrando ancora una volta di essere un fattore nelle partite che contano. Sarà senz'altro un elemento chiave nell'economia del gioco del Lille contro l'AS Roma.