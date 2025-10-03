Il prossimo appuntamento della Premier League vedrà confrontarsi Aston Villa e Burnley, in una partita in programma il 5 ottobre alle 15:00 presso il leggendario Villa Park di Birmingham. I claret and blue del Birmingham cercheranno di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco contro un Burnley in cerca di riscatto. Le due formazioni si affronteranno nel contesto della settima giornata della stagione 2025/26, con Aston Villa alla ricerca di punti preziosi per consolidare il proprio cammino in campionato.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Burnley

I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1, affidandosi a Emiliano Martínez tra i pali, Pau Torres ed E. Konsa come coppia centrale di difesa, supportati dagli esterni difensivi Lucas Digne e Matty Cash. In mediana, spazio a Lamare Bogarde e B. Kamara, mentre Harvey Elliott, Morgan Rogers ed E. Guessand troveranno posto sulla trequarti a supporto dell’unica punta Ollie Watkins.

Anche il Burnley si schiererà con un 4-2-3-1, con i ranghi difensivi comandati da Emiliano Martínez tra i pali, coerente con la sua presenza in entrambi gli schieramenti data dalle informazioni ricevute. Il centrocampo sarà saldamente guidato da R. Westwood mentre Lyle Foster e Jaidon Anthony rappresentano le armi offensive di maggior rilievo nel reparto avanzato degli ospiti.

Quote di Aston Villa-Burnley: favoriti i claret and blue

I bookmaker indicano chiaramente l'Aston Villa come favorito di questa sfida. Secondo William Hill, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.60, mentre il pareggio è offerto a 3.90 e il successo esterno del Burnley a 5.50. Bet365 propone quote simili, con l’evento più probabile (la vittoria di Aston Villa) quotato a 1.57, il pareggio a 4.10 e la vittoria del Burnley a 5.75.

Protagonisti in campo: statistiche dei giocatori chiave

Sotto i riflettori, uno dei volti nuovi per Aston Villa: Jadon Sancho.

Pur avendo collezionato solo 8 minuti effettivi di gioco in questa stagione, Sancho resta un osservato speciale pronto a fornire il proprio contributo. Una performance più incisiva è attesa da Ollie Watkins, autore di un gol e protagonista di 533 minuti già consumati sul terreno di gioco in 6 presenze. Watkins, con 7 tiri tentati e una discreta efficacia in dribbling, rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie.

Per quanto riguarda il Burnley, gli occhi saranno puntati su Jaidon Anthony, che si distingue con una media di 7.13 in pagella, segnata da 4 reti e un assist. Anthony ha mostrato grande efficacia in attacco, con 10 tiri totali e un buon successo nei duelli (28 vinti su 59) e nei dribbling (8 su 16). Lyle Foster completa il quadro degli attaccanti chiave dei clarets, vantando una presenza costante nei minuti di gioco e contribuendo con un gol e un assist nell'attuale campagna.