La Serie A torna sotto i riflettori con un incontro di grande importanza tra Atalanta e AC Milan, in programma martedì 28 ottobre, alle 20:45, presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Lookman

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kolasinac (da valutare), Bakker (rientra alla 18ª giornata), Scalvini (da valutare)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jashari (rientra all’11ª giornata), Rabiot (rientra alla 12ª giornata), Pulisic (rientra alla 12ª giornata), Estupinan (da valutare)

Juric, dopo il pari di Cremona, deve trovare il modo di rendere più concreto l’attacco per la sfida contro il Milan, con l’infermeria che conta ancora Kolasinac, Scalvini e Bakker.

In casa rossonera torna dal 1’ Tomori, mentre Loftus-Cheek è nuovamente a disposizione. Rimandato invece il rientro di Estupinan e degli altri infortunati.

Quote di Atalanta-Milan: equilibrio in campo

Nell'analisi delle parole dei bookmaker, emerge una sostanziale incertezza sul risultato finale. William Hill quota la vittoria interna dell'Atalanta e quella esterna del Milan entrambe a 2.60, mentre il pareggio è offerto a 3.30.

Bet365 riflette un pronostico altrettanto incerto, con le quote rispettive a 2.60 per l'Atalanta e 2.75 per il Milan, mentre il pareggio rimane stabile a 3.30. Questo equilibrio suggerisce che la sfida sarà combattuta sino all'ultimo, senza una favorita netta.

Le statistiche dei protagonisti

Osservando i protagonisti del rettangolo verde, l'Atalanta punterà soprattutto sul talento multifunzionale di Charles De Ketelaere.

L'attaccante belga ha già collezionato 6 presenze in stagione, segnando 2 reti e mostrando una spiccata capacità di dribbling con 11 successi su 15 tentativi. La sua creatività sarà fondamentale per scardinare la difesa rossonera.

Accanto a lui, Mario Pašalić, un metronomo del centrocampo, ha contribuito con una rete e un assist in 8 apparizioni, risultando una costante minaccia per gli avversari grazie ai suoi 433 passaggi totali e 13 passaggi chiave.

Dall’altra parte, per il Milan, occhi puntati sul maestro di centrocampo Luka Modrić, che nonostante i suoi 40 anni, guida i rossoneri con saggezza ed esperienza. Con 558 passaggi e 20 passaggi chiave in 8 partite, il suo impatto offensivo è stato notevole, suggellato da 1 gol e 2 assist.

Infine, tra gli attaccanti, Rafael Leão cercherà di incrementare il suo bottino di 3 reti stagionali, ottenuto in appena 4 presenze, grazie a una letale precisione sotto porta (5 tiri su 8 nello specchio). La sua capacità di guadagnare punizioni (8 falli subiti) potrebbe rivelarsi un'arma importante nel mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.