Auxerre e Le Havre si sfideranno domenica 26 ottobre alle 17:15, nel suggestivo scenario dello Stade de l'Abbé Deschamps, per la nona giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Auxerre-Le Havre

L'Auxerre schiererà un compatto 5-4-1 che dovrebbe vedere Donovan Léon tra i pali, supportato in difesa da un quintetto formato da Sierralta, Senaya, Akpa, Casimir e Mensah. In mediana, Kévin Danois guiderà un centrocampo affollato con El Azzouzi, Namaso e Osman, mentre Lassine Sinayoko sarà l'unico attaccante avanzato.

Dall'altro lato, il Le Havre si prepara ad un classico 4-4-2, con Mory Diaw a difendere i pali.

La linea difensiva sarà composta da Youté, Sangante, Zouaoui e Nego. Nella mediana, Seko e Kechta cercheranno di dare equilibrio, affiancati sulle fasce da N'diaye e Doucouré. In attacco, il duo Samatta-Soumaré cercherà di impensierire la difesa di casa.

Quote di Auxerre-Le Havre: Auxerre leggermente favorito

I bookmaker indicano una leggera preferenza per l’Auxerre: Bwin quota la vittoria dell’Auxerre a 2.15, con il pareggio a 3.40 e la vittoria del Le Havre a 3.30.

Quote simili anche da William Hill che offre il successo di casa alla stessa quota di 2.15, e il pareggio leggermente inferiore a 3.30. Bet365 per una vittoria dell'Auxerre si allinea offrendo una quota di 2.10 per il segno 1, quasi equivalente ai 3.50 per un successo fuori casa del Le Havre.

Le statistiche dei giocatori chiave

Kévin Danois: Il giovane centrocampista dell'Auxerre ha confermato il suo valore con 8 presenze da titolare, e i suoi 682 minuti complessivi lo vedono stabilmente al centro del gioco.

Nonostante il rating di 6.68, la qualità dei suoi 341 passaggi finora e il suo contributo difensivo con 21 tackle ne fanno un elemento fondamentale per l’approccio tattico della squadra.

Lasso Coulibaly: Sebbene sia un nome meno appariscente, con solo 122 minuti giocati da subentrato, Coulibaly ha dimostrato una grande efficacia nei duelli, vincendo 17 su 23, e offrendo una discreta capacità di dribbling con 6 successi su 8 tentati. Un jolly che potrebbe rappresentare un’arma segreta nel corso della partita.

Lassine Sinayoko: Il maliano Sinayoko ha dimostrato di essere in gran forma, siglando 3 gol e contribuendo con 1 assist. Con 667 minuti sulle gambe, è un pericolo costante in attacco, capace di sfruttare i suoi 13 tiri totali con un’ottima percentuale di successo nello specchio della porta.

Issa Soumaré: In campo per tutti i minuti della stagione finora, Soumaré è il capocannoniere di Le Havre con 3 gol e 2 assist. Il suo rating di 7.4 sottolinea come sia fondamentale nel gioco offensivo, con una grande abilità nei duelli (61 vinti su 128) e una straordinaria abilità di mantenere il possesso palla anche nei momenti più critici del match.