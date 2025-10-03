Nella serata di sabato 4 ottobre alle 21:05, l'Auxerre ospiterà il Lens presso lo Stade de l'Abbé Deschamps per la settima giornata della Ligue 1 2025/26. Lo scontro, che si preannuncia avvincente, vedrà entrambe le compagini intenzionate a guadagnare preziosi punti per le rispettive posizioni di classifica. I riflettori saranno accesi su Florian Thauvin, rientrato in Francia la scorsa estate dopo l'esperienza all'Udinese: Thauvin si pone come uno dei protagonisti più attesi di questo incontro.

Quote di Auxerre-Lens: Lens favorito degli scommettitori

Secondo i bookmaker, il Lens è il favorito per ottenere i tre punti in questa sfida.

William Hill quota la vittoria ospite a 1.95, mentre l'impresa dell'Auxerre è data a 3.60. Il pareggio si attesta su una quotazione di 3.50, identica a quella proposta da Bet365, che pure stabilisce l'esito X a 3.80 e conferma la quota per i successi di entrambe le squadre.

Le statistiche dei giocatori sotto la lente d'ingrandimento

Elisha Owusu si è affermato come un perno del centrocampo dell'Auxerre, contribuendo con una solida presenza difensiva nei suoi 535 minuti di gioco stagionale.

Con 20 tackle e 8 intercettazioni all'attivo, il mediano ghanese di 28 anni si presenta come un ostacolo robusto per gli avversari.

Lassine Sinayoko, con due reti in sei partite, rappresenta la speranza offensiva dell'Auxerre. Il maliano ha messo a segno 2 gol in 503 minuti giocati, dimostrandosi il fulcro dell’attacco grazie anche a una discreta abilità nei dribbling (7 su 18 riusciti).

Infine, per il Lens, Florian Thauvin è il giocatore più temibile. Le sue prestazioni nelle prime sei giornate gli sono valse una valutazione media di 7.03. Con 2 gol su 10 tiri, il suo impatto si vede non solo nella finalizzazione ma anche nella costruzione di gioco, avendo completato 182 passaggi con 14 passaggi chiave.