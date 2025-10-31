L'Auxerre sabato 1° novembre affronterà il Marsiglia allo Stade de l'Abbé Deschamps in occasione dell'undicesima giornata della Ligue 1. I pronostici pendono dalla parte dei ragazzi guidati da Roberto De Zerbi, che arrivano al match in ottima forma.

France Flag
Ligue 1
Giornata 11
01/11/2025 17:00
Paris Saint Germain
VS
Nice
01/11/2025 19:00
Monaco
VS
Paris FC
01/11/2025 21:05
Auxerre
VS
Marseille
02/11/2025 15:00
Rennes
VS
Strasbourg
02/11/2025 17:15
Lille
VS
Angers
02/11/2025 17:15
Nantes
VS
Metz
02/11/2025 17:15
Toulouse
VS
Le Havre
02/11/2025 17:15
Lens
VS
Lorient
02/11/2025 20:45
Stade Brestois 29
VS
Lyon

Quote di Auxerre-Marsiglia: favoriti i marsigliesi

Non è una sorpresa che i pronostici vedano il Marsiglia partire con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria dei marsigliesi a 1.67, un indice di fiducia a cui si accoda Bet365 con la stessa quota. Per chi osa sperare in un successo casalingo dell' Auxerre, le quote sono rispettivamente di 4.80 e 5.00, mentre un pareggio è valutato a 3.80 da William Hill e a 4.00 da Bet365.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
10
6
3
1
20 / 9
11
21
D
W
D
D
W
2
Monaco
10
6
2
2
23 / 16
7
20
W
W
D
D
L
3
Marseille
10
6
1
3
24 / 11
13
19
D
L
W
W
W
4
Strasbourg
10
6
1
3
21 / 12
9
19
W
L
D
W
L
5
Lyon
10
6
1
3
16 / 12
4
19
D
W
L
L
W
6
Lens
10
6
1
3
14 / 10
4
19
L
W
W
W
D
7
Lille
10
5
2
3
22 / 13
9
17
L
W
W
D
L
8
Nice
10
5
2
3
16 / 15
1
17
W
W
W
D
D
9
Toulouse
10
4
2
4
17 / 15
2
14
D
L
W
W
D
10
Rennes
10
2
6
2
14 / 16
-2
12
D
L
D
D
D
11
Le Havre
10
3
3
4
12 / 16
-4
12
W
W
L
D
D
12
Paris FC
10
3
2
5
17 / 20
-3
11
D
L
L
W
D
13
Angers
10
2
4
4
8 / 14
-6
10
D
W
D
L
L
14
Stade Brestois 29
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
L
L
D
D
W
15
Nantes
10
2
3
5
10 / 15
-5
9
L
W
L
D
D
16
Lorient
10
2
3
5
13 / 22
-9
9
D
L
D
L
W
17
Auxerre
10
2
1
7
7 / 16
-9
7
L
L
D
L
L
18
Metz
10
1
2
7
8 / 26
-18
5
W
L
L
L
D

Le statistiche dei protagonisti in campo

Le speranze dell' Auxerre poggiano sulle giovani spalle di Josué Casimir.

Il centrocampista guadalupense ha partecipato a tutte e nove le partite della sua squadra in questa stagione, offrendo una solidità difensiva con 16 tackle, anche se la precisione sotto porta appare ancora un miraggio. Dal suo poliedrico compagno di squadra Sékou Mara, si attendono minuti significativi e una concretezza che lo porti a migliorare la sua media attuale di 6.42, frutto di 355 minuti giocati.

Di valore anche la freschezza di Ibrahim Osman, che in soli 433 minuti ha già sfornato due assist, dimostrandosi un motorino insidioso tra le linee avversarie. Il nome di Lassine Sinayoko suona come il leader offensivo dei padroni di casa, con 3 gol all’attivo su 13 tiri tentati, segno che la sua perfidia sotto porta potrebbe rivelarsi cruciale.

Dal lato opposto, il Marsiglia trova nel veterano Pierre-Emerick Aubameyang, un attaccante ancora temibile, sebbene la sua stagione l’abbia visto dividersi il minutaggio. Menzioni obbligate per Matthew O'Riley e Mason Greenwood, il primo architetto e solido equilibrio con 331 passaggi e 10 chiave, mentre Greenwood è l’incubo delle difese con 24 tiri complessivi trasformati in 7 reti.
