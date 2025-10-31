L'Auxerre sabato 1° novembre affronterà il Marsiglia allo Stade de l'Abbé Deschamps in occasione dell'undicesima giornata della Ligue 1. I pronostici pendono dalla parte dei ragazzi guidati da Roberto De Zerbi, che arrivano al match in ottima forma.

Quote di Auxerre-Marsiglia: favoriti i marsigliesi

Non è una sorpresa che i pronostici vedano il Marsiglia partire con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria dei marsigliesi a 1.67, un indice di fiducia a cui si accoda Bet365 con la stessa quota. Per chi osa sperare in un successo casalingo dell' Auxerre, le quote sono rispettivamente di 4.80 e 5.00, mentre un pareggio è valutato a 3.80 da William Hill e a 4.00 da Bet365.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Le speranze dell' Auxerre poggiano sulle giovani spalle di Josué Casimir.

Il centrocampista guadalupense ha partecipato a tutte e nove le partite della sua squadra in questa stagione, offrendo una solidità difensiva con 16 tackle, anche se la precisione sotto porta appare ancora un miraggio. Dal suo poliedrico compagno di squadra Sékou Mara, si attendono minuti significativi e una concretezza che lo porti a migliorare la sua media attuale di 6.42, frutto di 355 minuti giocati.

Di valore anche la freschezza di Ibrahim Osman, che in soli 433 minuti ha già sfornato due assist, dimostrandosi un motorino insidioso tra le linee avversarie. Il nome di Lassine Sinayoko suona come il leader offensivo dei padroni di casa, con 3 gol all’attivo su 13 tiri tentati, segno che la sua perfidia sotto porta potrebbe rivelarsi cruciale.

Dal lato opposto, il Marsiglia trova nel veterano Pierre-Emerick Aubameyang, un attaccante ancora temibile, sebbene la sua stagione l’abbia visto dividersi il minutaggio. Menzioni obbligate per Matthew O'Riley e Mason Greenwood, il primo architetto e solido equilibrio con 331 passaggi e 10 chiave, mentre Greenwood è l’incubo delle difese con 24 tiri complessivi trasformati in 7 reti.