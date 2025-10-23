Nel video pubblicato su Youtube in queste ore da Gianni Balzarini, il giornalista ha sottolineato come nell'ultima Juventus che giocò a Madrid nel 2018 e si impose per 3-1 non giocherebbe nessuno dell'attuale squadra bianconera, nemmeno Kenan Yildiz e Gleison Bremer.

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del KO per 1-0 incassato dalla Juventus contro il Real Madrid ha detto: "Ho sentito e letto molti tifosi che si sono lamentati per la prestazione fatta al Bernabeu e per il gol incassato da Bellingham.

Io mi domando, come avremmo potuto evitarlo? Come avrebbero dovuto i difensori bianconeri fermare uno come Vinicius? Un calciatore del genere nella attuale della vecchia signora non c'è, perché neanche Yildiz è all'altezza del brasiliano e non so sinceramente se il turco arriverà mai ai suoi livelli. Dico di più: nell'ultima Juventus che nel 2018 andò a Madrid e venne fermata solo all'ultimo minuto da un rigore discutibile, nessuno di quelli che ha giocato ieri sarebbero scesi in campo. Neanche Yildiz e Bremer avrebbero calcato il campo da titolari".

Balzarini ha proseguito: "Questo che considerazioni ci dovrebbe portare a fare? Che non possiamo più ragionare con la mentalità di quella squadra lì.

Non si può raffrontare quella Juventus con quella di adesso, perché sono due mondi diversi. Non ci sono legami, a parte il motto. Perché? Beh mi sembra evidente che il club abbia fatto dei passi indietro nel corso degli anni. Quindi bisognerà ricostruire con pazienza e capisco chi è stufo di sentire ancora questa parola, ma sono stati commessi degli errori e questi non si possono ignorare".

Il giornalista ha concluso: "Ora c'è una dirigenza che mastica di calcio, ma questo non vuol dire che i risultati arriveranno in un batter d'occhio. Perché i palazzi non si costruiscono dal tetto ma dalle fondamenta e quindi dobbiamo sperare che questo nuovo corso sia quello giusto per permettere alla Juventus di tornare dove era qualche anno fa.

Perché i parametri con cui la società bianconera si muoveva una volta, sono 10 volte superiori rispetto a quelli di adesso".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Purtroppo nel cammino del club si sono commessi troppi errori'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Hai descritto perfettamente la storia della Juve in questi ultimi anni. Purtroppo nel cammino di ricostruzione sono stati commessi troppi errori e si deve sempre ripartire da zero", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Il passato lasciamolo stare, dobbiamo pensare al presente che e preoccupante".