Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus, respingendo le notizie che vorrebbero alcuni dirigenti del club bianconero aver già contattato allenatori come Spalletti o Palladino per un eventuale cambio in corsa con Tudor.

Juventus, Balzarini: 'Brutto leggere come Spalletti o Palladino sarebbero stati cercati dal club'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico della Juventus ha detto: "E' davvero brutto leggere in giro che la società bianconera sta sondando il terreno per gente come Spalletti o come Palladino.

Io sinceramente faccio fatica anche solo a credere a questa vicenda, perché ricordo che in estate fu Comolli a convincere Tudor a firmare il rinnovo di contratto. Il croato infatti voleva dimettersi all'ultima giornata di campionato, quando con la vittoria sul Venezia la squadra si qualificò in Champions. Detto questo, ricordo anche quelle voci che volevano il direttore generale a colloquio con Antonio Conte o Gian Piero Gasperini e quindi i rumors di oggi mi riportano indietro di qualche mese e mi fanno pensare a quanto non sia corretta questa vicenda".

Balzarini ha proseguito: "Non voglio neanche pensare che la Juventus abbia contattato uno di questi allenatori, perché la società farebbe un autogol clamoroso.

Voglio dire, nel momento in cui sei chiamato a fare gruppo attorno al tuo tecnico che fai, vai a cercare un suo sostituto? Sarebbe come smentire una scelta che hai compiuto appena 4 mesi fa".

Il giornalista ha concluso: "Capitolo mercato: a Tudor non è andato bene? Ci sta, perché il croato voleva a tutti i costi il ritorno di Kolo Muani e il francese fino agli ultimi giorni di agosto doveva tornare alla Juventus. Poi per le richieste troppo esose del PSG è saltato tutto, come ormai è noto, ma di certo non possiamo pensare che Openda sia un calciatore che abbia minimamente le caratteristiche del transalpino. Quindi ci sta che se Tudor si sia fatto un'idea in testa di come poteva essere la sua squadra con Kolo Muani, poi faccia fatica a inserire il belga negli schemi.

Non sappiamo neanche se volesse Zhegrova, perché in rosa c'era già Conceicao, ma rimango convinto che il tecnico croato riuscirà col tempo a risollevare la squadra".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tudor è rimasto nonostante lo volessero sostituire'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Per chi denigrava Allegri e rimpiange Conte rifletterei attentamente. Tudor è rimasto nonostante lo volessero sostituire con chiunque" scrive un utente sul web. Un altro poi aggiunge: "A Tudor sono arrivati giocatori buoni ma devono capire il nostro campionato e bisogna avere un po' di pazienza".