Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero e riferendosi alla Juventus, ha sottolineato come il club piemontese e i suoi dirigenti abbiano il dovere di riportare la squadra ai vecchi fasti.

Balzarini: 'Non siamo quelli di un tempo ma bisogna tornare a esserlo, ora si porta questo nome senza dignità'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni di Il Bianconero e parlando della Juventus e del percorso fatto dal club piemontese negli ultimi anni ha detto: "Ormai è sdoganato il fatto che la Juventus di un tempo non c'è più.

Non esiste più e forse è sbagliato dirlo perché potrà esserci ancora, ma bisogna lavorare in quella direzione lì. Bisogna adoperarsi giornalmente e possibilmente evitare che ogni anno sia l'anno zero. Perché si dice ormai da tempo "l'Questo è l'anno zero', ma poi torni indietro perché hai sbagliato, perché hai commesso degli errori con la scelta dei dirigenti, perché hai sbagliato l'allenatore di turno o perché i giocatori e quindi torni indietro al punto di partenza".

Balzarini ha proseguito: "Quest'anno anno, c'è gente di calcio, finalmente e voglio sperare e pensare che i dirigenti attuali siano effettivamente arrivati in un anno zero che poi può arrivare all'anno 0.1 poi 0.2 eccetera. Insomma che abbia comunque una progressione nella costruzione di questa di questa squadra che deve tornare a essere quella di un tempo, e ripeto deve.

Altrimenti si porta il nome Juventus senza dignità".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Se hai il tetto salariale a 6 milioni come torni a essere un grande club?'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web e fra i tifosi bianconeri: "Quelli di Tether saranno anche sbruffoni ma hanno capito che per salire di livello bisogna inserire capitale. Con il tetto agli ingaggi tarato sui 6 milioni (obiettivo dichiarato) o ti cresce in casa un Maradona ogni tre anni o resti mediocre, perché chi può fare la differenza dal punto di vista tecnico e mentale non viene da te", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi punta il dito contro il direttore generale dei bianconeri: "Ma se pigli un dirigente che usa gli algoritmi come fai a tornare ai livelli di prima?

Se l'algoritmo ti fa comperare Openda a 45 milioni bisogna rivolgersi a qualcun altro per una consulenza informatica e aziendale. Perché c è qualcosa che non va".

Infine un tifoso sottolinea: "Si, ok, tutto giusto...ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che ci hanno distrutto una prima volta, con la questione di Calciopoli. Ci siamo ripresi, siamo tornati a dominare e ci hanno nuovamente tagliato le gambe con una sentenza sulle plusvalenze che ancora non si è capito le motivazioni".