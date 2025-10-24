Domenica 26 ottobre alle 15:30, la BayArena di Leverkusen sarà il teatro dell'attesa sfida fra il Bayer Leverkusen e il Friburgo. In occasione dell'ottava giornata della Bundesliga 2025/26, le due squadre si sfideranno con obiettivi di classifica diversi: i padroni di casa puntano a consolidare la propria caccia alla vetta, mentre il Friburgo cercherà punti preziosi per scalare la parte sinistra della graduatoria.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-SC Friburgo

Il Bayer Leverkusen dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1 che vede tra i pali Mark Flekken.

La difesa a tre sarà composta da Loïc Badé, Tapsoba e Robert Andrich. In mezzo al campo, il dinamismo di Aleix García e Equi Fernández accompagnato da Arthur Augusto e A. Grimaldo sulle fasce. Il duo offensivo composto da Hofmann e Ernest Poku supporterà la punta centrale Kofane.

L'SC Friburgo risponderà con un classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Noah Atubolu, protetto dalla linea difensiva con P. Lienhart, Matthias Ginter, Makengo e Lukas Kübler. A centrocampo agiranno Manzambi e Eggestein, con Jan-Niklas Beste, Lucas Höler e Derry Scherhant a supporto dell'unica punta Junior Adamu.

Quote di Bayer Leverkusen-SC Friburgo: le opinioni dei bookmaker

I bookmaker vedono i padroni di casa come i favoriti.

Bwin quota la vittoria del Bayer Leverkusen a 1.77, il pareggio a 3.90 e la vittoria del Friburgo a 4.33. Quote simili anche da William Hill che offre la vittoria interna a 1.75, il pareggio a 3.75 e l’exploit del Friburgo a 4.20. Infine, Bet365 propone quote pressoché identiche, con il Leverkusen da favorito a 1.75 e il successo ospite quotato a 4.20.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Arthur Augusto, giovane talento brasiliano del Leverkusen, ha finora reso bene nelle sue tre apparizioni stagionali.

Nonostante un minutaggio ancora limitato, la sua precisione nei passaggi e l'abilità nel dribbling evidenziano un potenziale da seguire: 66 passaggi totali con un'ottima percentuale di duelli vinti su 25.

Anche Jonas Hofmann ha dato un contributo efficace in termini di qualità. Su quattro apparizioni è riuscito a fornire un assist.

Christian Kofane, attaccante di soli 19 anni, ha già segnato due gol in stagione. La sua presenza fisica e la capacità di sfruttare le occasioni in area di rigore lo rendono un elemento chiave per il Leverkusen. Ha partecipato a ben 286 minuti, evidenziando il suo impatto nel gioco del gruppo.

Per il Friburgo, Jan-Niklas Beste costituisce una pedina fondamentale a centrocampo.

Con 408 minuti giocati, il suo dinamismo e contributo difensivo, grazie a 111 passaggi e nove tackle, dimostrano quanto sia cruciale nella formazione di mister Streich.

Lucas Höler, veterano d’attacco dei bianconeri rossi del Friburgo, nonostante non abbia ancora trovato la via della rete in questa stagione, è un costante tormento per le difese avversarie, con una forte presenza nei duelli aerei e una buona capacità di distribuzione palla con 137 passaggi complessivi.