Bayer Leverkusen e Union Berlino si sfidano nella sesta giornata della Bundesliga 2025/26, con calcio d'inizio fissato per le 15:30 di sabato 4 ottobre alla BayArena di Leverkusen. Le due squadre sono attualmente separate solo da un punto in classifica.

Quote di Bayer Leverkusen-Union Berlin: le aspettative dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker, il Bayer Leverkusen è favorito per conquistare i tre punti.

William Hill quota la vittoria casalinga a 1.67, il pareggio a 3.90, mentre un successo esterno dell'Union Berlin è pagato a 4.60.

Dati simili emergono anche da Bet365, che propone rispettivamente 1.70, 4.00 e 4.75.

Statistiche dei giocatori chiave: Grimaldo il metronomo del Bayer

Il Bayer Leverkusen conta su alcuni elementi chiave in grado di fare la differenza come Álex Grimaldo.

Con una media di rating di 7.5, il centrocampista spagnolo si è rivelato un elemento cardine, non solo per il lavoro di interdizione (12 tackle e 2 intercetti), ma soprattutto per la sua verve offensiva: 2 gol e altrettanti assist in 450 minuti dislocati su 5 presenze. Ha inoltre effettuato 261 passaggi totali, di cui 11 chiave.

Anche Malik Tillman è destinato a lasciare il segno. Il giovane americano ha già siglato 2 gol in 288 minuti di gioco e si distingue per l'efficacia nei duelli vinti (19 su 35). Infine, un occhio di riguardo va riservato al giovane attaccante Christian Kofane, il cui dinamismo potrebbe risultare decisivo come alternativa offensiva.

Per l'Union Berlino, da tenere sotto osservazione sono Oliver Burke, con 3 reti finora e una valutazione media di 7.1, e Ilyas Ansah con i suoi 4 gol stagionali.