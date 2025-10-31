Nella nona giornata della Bundesliga 2025/26 si accendono i riflettori sull'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco ospita il Bayer Leverkusen sabato 1 novembre alle ore 18:30. La partita sarà un banco di prova per entrambe le squadre, in particolare per i padroni di casa che ambiscono a consolidare la loro leadership in campionato ma con il Leverkusen che ha tanta voglia di sorprendere i favoriti e rimettersi a caccia della vetta.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Kim, Upamecano, Bischof, Boey; Goretzka, Kimmich; Kane, Luis Díaz, Olise; Jackson.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Badé, Tapsoba, Quansah; Andrich, García, Augusto, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane.

Quote di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: bavaresi favoriti

I bookmaker vedono il Bayern netto favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria dei bavaresi a 1.22, il pareggio a 6.50 e il successo del Bayer Leverkusen a 10.00. Le quote di Bet365 sono simili, con un leggero margine in più per l’eventuale pareggio, quotato a 7.00, mentre l'impresa degli ospiti è quotata a 9.50.

Le statistiche dei protagonisti più attesi in campo

Harry Kane, 32 anni, si conferma come uno degli attaccanti più prolifici del campionato.

Con 12 gol in 8 partite e un impressionante rating di 8.44, il nazionale inglese ha realizzato 23 tiri di cui 19 nello specchio della porta, un'efficacia che lo rende il più temuto tra gli avversari.

Michael Olise, centrocampista del Bayern Monaco di 24 anni, con un coefficiente di valutazione di 7.84, ha finora contribuito con 4 reti e 3 assist, sottolineando il suo ruolo cruciale nel sistema di gioco bavarese, grazie alla sua agilità e creatività.

Jonas Hofmann, nonostante le sole 5 apparizioni, apporta esperienza e visione di gioco al centrocampo del Leverkusen. In una squadra giovane e dinamica, la sua capacità di leggere le situazioni di gioco e i suoi passaggi chiave possono fare la differenza.

Nelle file delle "aspirine" Ernest Poku, 21 anni, è stato finora protagonista con 3 gol in 7 partite. Infine Christian Kofane, nonostante abbia solo 19 anni, si è già distinto per la sua fisicità e presenza in area, contribuendo con 2 reti. Entrambi rappresentano il futuro del Leverkusen e cercano conferme anche sul palcoscenico dell'Allianz Arena.