Nella nona giornata della Bundesliga 2025/26 si accendono i riflettori sull'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco ospita il Bayer Leverkusen sabato 1 novembre alle ore 18:30. La partita sarà un banco di prova per entrambe le squadre, in particolare per i padroni di casa che ambiscono a consolidare la loro leadership in campionato ma con il Leverkusen che ha tanta voglia di sorprendere i favoriti e rimettersi a caccia della vetta.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 9
31/10/2025 20:30
FC Augsburg
VS
Borussia Dortmund
01/11/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Werder Bremen
01/11/2025 15:30
RB Leipzig
VS
VfB Stuttgart
01/11/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Eintracht Frankfurt
01/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
SC Freiburg
01/11/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Borussia Mönchengladbach
01/11/2025 18:30
Bayern München
VS
Bayer Leverkusen
02/11/2025 15:30
1.FC Köln
VS
Hamburger SV
02/11/2025 17:30
VfL Wolfsburg
VS
1899 Hoffenheim

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Kim, Upamecano, Bischof, Boey; Goretzka, Kimmich; Kane, Luis Díaz, Olise; Jackson.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Badé, Tapsoba, Quansah; Andrich, García, Augusto, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane.

Quote di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: bavaresi favoriti

I bookmaker vedono il Bayern netto favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria dei bavaresi a 1.22, il pareggio a 6.50 e il successo del Bayer Leverkusen a 10.00. Le quote di Bet365 sono simili, con un leggero margine in più per l’eventuale pareggio, quotato a 7.00, mentre l'impresa degli ospiti è quotata a 9.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
8
8
0
0
30 / 4
26
24
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
8
6
1
1
16 / 9
7
19
W
W
D
W
W
3
VfB Stuttgart
8
6
0
2
13 / 7
6
18
W
W
W
W
W
4
Borussia Dortmund
8
5
2
1
14 / 6
8
17
W
L
D
W
W
5
Bayer Leverkusen
8
5
2
1
18 / 11
7
17
W
W
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
8
4
1
3
21 / 18
3
13
W
D
L
W
L
7
1899 Hoffenheim
8
4
1
3
15 / 13
2
13
W
W
L
D
L
8
1.FC Köln
8
3
2
3
12 / 11
1
11
L
D
W
L
L
9
Werder Bremen
8
3
2
3
12 / 16
-4
11
W
D
W
L
L
10
Union Berlin
8
3
1
4
11 / 15
-4
10
L
W
L
D
W
11
SC Freiburg
8
2
3
3
11 / 13
-2
9
L
D
D
D
W
12
VfL Wolfsburg
8
2
2
4
9 / 13
-4
8
W
L
L
L
L
13
Hamburger SV
8
2
2
4
7 / 11
-4
8
L
L
W
D
W
14
FC St. Pauli
8
2
1
5
8 / 14
-6
7
L
L
L
L
L
15
FC Augsburg
8
2
1
5
12 / 20
-8
7
L
D
W
L
L
16
FSV Mainz 05
8
1
1
6
9 / 16
-7
4
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
8
1
1
6
7 / 16
-9
4
L
D
L
W
L
18
Borussia Mönchengladbach
8
0
3
5
6 / 18
-12
3
L
L
D
L
D

Le statistiche dei protagonisti più attesi in campo

Harry Kane, 32 anni, si conferma come uno degli attaccanti più prolifici del campionato.

Con 12 gol in 8 partite e un impressionante rating di 8.44, il nazionale inglese ha realizzato 23 tiri di cui 19 nello specchio della porta, un'efficacia che lo rende il più temuto tra gli avversari.

Michael Olise, centrocampista del Bayern Monaco di 24 anni, con un coefficiente di valutazione di 7.84, ha finora contribuito con 4 reti e 3 assist, sottolineando il suo ruolo cruciale nel sistema di gioco bavarese, grazie alla sua agilità e creatività.

Jonas Hofmann, nonostante le sole 5 apparizioni, apporta esperienza e visione di gioco al centrocampo del Leverkusen. In una squadra giovane e dinamica, la sua capacità di leggere le situazioni di gioco e i suoi passaggi chiave possono fare la differenza.

Nelle file delle "aspirine" Ernest Poku, 21 anni, è stato finora protagonista con 3 gol in 7 partite. Infine Christian Kofane, nonostante abbia solo 19 anni, si è già distinto per la sua fisicità e presenza in area, contribuendo con 2 reti. Entrambi rappresentano il futuro del Leverkusen e cercano conferme anche sul palcoscenico dell'Allianz Arena.
