Giovedì 2 ottobre alle 18:45 il Bologna torna protagonista in Europa, ospitando al Stadio Renato Dall'Ara l'SC Friburgo per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Europa League 2025/2026. Questo appuntamento segna non solo una prova importante per la formazione di casa, ma anche l'occasione per rimediare al passo falso della giornata di apertura. La partita è visibile su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Bologna-Friburgo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu

Il Bologna si affida ancora a Castro come terminale offensivo, supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti, con Freuler e Ferguson a dare equilibrio in mediana.

Nel Friburgo, Grifo e Beste saranno le principali fonti di gioco dietro la punta Adamu, mentre in difesa Ginter guiderà la retroguardia davanti ad Atubolu.

Le quote di Bologna-Friburgo: i favori del pronostico

Secondo i bookmaker, il Bologna parte con i favori del pronostico contro il SC Friburgo.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.40 e il successo esterno a 3.75. Anche Bet365 conferma una situazione simile, con le quote per il Bologna a 1.90, il pari a 3.60 e la vittoria del Friburgo a 4.00. Queste previsioni indicano una leggera superiorità della squadra italiana, che dovrà tuttavia confermare il proprio valore sul campo.

Giocatori chiave: cercherà di sbloccarsi Castro

Non solo l’ultimo difensore, ma anche una difesa solida potrà fare la differenza.

Jhon Lucumí, uno dei baluardi difensivi del Bologna, nell’ultimo match di Coppa ha evidenziato un certo equilibrio con 58 passaggi e l'attiva partecipazione agli scontri con 5 duelli vinti. Meno positiva, la sua partita è stata macchiata da un cartellino giallo, segno di una partita fisica.

Charalampos Lykogiannis, solido come un muro, ha sovrastato gli avversari con un'altissima percentuale di duelli vinti, ben 7 su 10, e una difesa che si avvale di 3 tackle e 2 intercettazioni.

A centrocampo, rappresenta una sicurezza Remo Freuler che, con la sua esperienza internazionale, apporta solidità e dinamismo, accumulando 62 passaggi completati e 13 duelli di cui 9 vinti nel primo match stagionale in Europa, rivelandosi una pedina fondamentale.

L’attacco è sorretto da Santiago Castro, una giovane promessa argentina, il più dinamico sul fronte offensivo con 2 tiri e 9 duelli vinti su 14.
