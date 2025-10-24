Il Borussia Dortmund ospita il Colonia al Signal Iduna Park di Dortmund per l'ottava giornata della Bundesliga 2025/26. L'incontro si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:30, in un classico appuntamento tra due storiche formazioni tedesche.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Colonia

Entrambe le squadre sembrano orientarsi verso un modulo 3-4-2-1. Per il Borussia Dortmund, Gregor Kobel sarà tra i pali, supportato dal trio difensivo composto da Anton, Schlotterbeck e Niklas Süle. Sulla mediana agiranno Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Julian Ryerson e Svensson, con Adeyemi e Felix Nmecha ad agire alle spalle dell'unica punta Guirassy.

Dal lato del Colonia, Schwäbe occuperà la porta, protetto dalla difesa composta da Hubers, Heintz e Joel Schmied. Il centrocampo vedrà protagonisti Eric Martel, Jóhannesson, Sebulonsen e Lund, mentre Luca Waldschmidt e Kamiński supporteranno l'attaccante di punta, Ragnar Ache.

Quote di Borussia Dortmund-FC Köln: i padroni di casa favoriti

Le previsioni dei bookmaker danno il Borussia Dortmund come grande favorito.

Bwin quota la vittoria del Dortmund a 1.43, il pareggio a 5.00 e la vittoria del Colonia a 6.50. Anche William Hill propone quote simili, offrendo il successo casalingo a 1.40, un pareggio a 5.00 e la vittoria ospite a 6.00. Infine, Bet365 mette la vittoria del Dortmund a 1.42, il pareggio a 5.25 e la vittoria del Colonia a 6.50.

Giocatori chiave e statistiche

Karim Adeyemi, attaccante 23enne del Borussia, è uno degli elementi chiave dell'attacco giallonero.

In questa stagione, Adeyemi ha già collezionato 7 presenze con 2 gol e un assist al suo attivo. La sua abilità nel dribbling e la capacità di attrarre falli (12 subiti) lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

Tra le fila del Colonia, Jakub Kamiński è emerso come un giocatore fondamentale. Con 3 gol in 7 presenze e un rating medio di 7.11, ha dimostrato di essere un elemento cruciale per l'attacco della sua squadra. La sua abilità nei duelli (47 totali, 19 vinti) e nella costruzione del gioco con 192 passaggi, incluse 13 chiavi, sottolineano la sua importanza nel sistema offensivo del Colonia.

Da seguire anche Julian Ryerson, terzino del Dortmund, che con 3 assist in 6 apparizioni aggiunge valore alla fase di spinta dei padroni di casa, dimostrando di possedere un’ottima capacità di lettura delle giocate offensive.