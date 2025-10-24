Il Borussia Dortmund ospita il Colonia al Signal Iduna Park di Dortmund per l'ottava giornata della Bundesliga 2025/26. L'incontro si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:30, in un classico appuntamento tra due storiche formazioni tedesche.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Colonia

Entrambe le squadre sembrano orientarsi verso un modulo 3-4-2-1. Per il Borussia Dortmund, Gregor Kobel sarà tra i pali, supportato dal trio difensivo composto da Anton, Schlotterbeck e Niklas Süle. Sulla mediana agiranno Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Julian Ryerson e Svensson, con Adeyemi e Felix Nmecha ad agire alle spalle dell'unica punta Guirassy.

Dal lato del Colonia, Schwäbe occuperà la porta, protetto dalla difesa composta da Hubers, Heintz e Joel Schmied. Il centrocampo vedrà protagonisti Eric Martel, Jóhannesson, Sebulonsen e Lund, mentre Luca Waldschmidt e Kamiński supporteranno l'attaccante di punta, Ragnar Ache.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Quote di Borussia Dortmund-FC Köln: i padroni di casa favoriti

Le previsioni dei bookmaker danno il Borussia Dortmund come grande favorito.

Bwin quota la vittoria del Dortmund a 1.43, il pareggio a 5.00 e la vittoria del Colonia a 6.50. Anche William Hill propone quote simili, offrendo il successo casalingo a 1.40, un pareggio a 5.00 e la vittoria ospite a 6.00. Infine, Bet365 mette la vittoria del Dortmund a 1.42, il pareggio a 5.25 e la vittoria del Colonia a 6.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Giocatori chiave e statistiche

Karim Adeyemi, attaccante 23enne del Borussia, è uno degli elementi chiave dell'attacco giallonero.

In questa stagione, Adeyemi ha già collezionato 7 presenze con 2 gol e un assist al suo attivo. La sua abilità nel dribbling e la capacità di attrarre falli (12 subiti) lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

Tra le fila del Colonia, Jakub Kamiński è emerso come un giocatore fondamentale. Con 3 gol in 7 presenze e un rating medio di 7.11, ha dimostrato di essere un elemento cruciale per l'attacco della sua squadra. La sua abilità nei duelli (47 totali, 19 vinti) e nella costruzione del gioco con 192 passaggi, incluse 13 chiavi, sottolineano la sua importanza nel sistema offensivo del Colonia.

Da seguire anche Julian Ryerson, terzino del Dortmund, che con 3 assist in 6 apparizioni aggiunge valore alla fase di spinta dei padroni di casa, dimostrando di possedere un’ottima capacità di lettura delle giocate offensive.
