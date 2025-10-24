Un sabato sera all'insegna del grande calcio inglese, il 25 ottobre, vedrà il Brentford ospitare il Liverpool al Brentford Community Stadium di Londra. L'incontro, valido per la nona giornata della Premier League 2025/26, promette spettacolo con i Reds desiderosi di consolidare la propria posizione in classifica, mentre gli uomini di Brentford cercheranno il colpaccio davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Brentford-Liverpool

Per i padroni di casa, Brentford, si prospetta uno schieramento con il modulo 4-2-3-1, in porta Kelleher tra i pali protetto da una linea difensiva composta da Van Den Berg, Collins, Ajer e Kayode.

A centrocampo, Henderson e Yarmolyuk cercheranno di arginare le incursioni avversarie, mentre il tridente formato da Damsgaard, Schade e Ouattara avranno il compito di supportare in avanti Igor Thiago.

Dall'altra parte, il Liverpool dovrebbe rispondere con il medesimo 4-2-3-1. Mamardashvili difenderà la porta, mentre Van Dijk e Konate formeranno la solida coppia centrale. Le fasce saranno presidiate da Kerkez e Bradley. In mezzo, Mac Allister e Wirtz proveranno a orchestrare il gioco per i trequartisti Szoboszlai e Gakpo, incaricati di rifinire per Salah e Ekitiké.

Quote di Brentford-Liverpool: ospiti favoriti dai bookmaker

I bookmaker vedono nettamente favoriti i Reds di Klopp, nonostante il fattore campo per Brentford.

Bwin quota la vittoria del Liverpool a 1.71. Anche William Hill quota il successo ospite a 1.70, confermando l'equilibrio di valutazione tra i diversi bookmaker. Il successo casalingo è quotato a 4.33 da Bwin e da William Hill, mentre il pareggio si assesta attorno al 4.00 e 4.20.

Statistiche dei giocatori chiave: chi può decidere Brentford-Liverpool

Brentford punta molto sul talento di Mikkel Damsgaard, il 25enne danese che ha finora disputato 6 partite con una valutazione media di 6.98.

Le sue doti offensive, già evidenti con 3 tiri di cui 2 a segno, e la capacità di dribblare (4 su 12 tentativi), rappresentano un'arma importante per i padroni di casa.

Anche Igor Thiago si è finora rivelato importante per la formazione londinese con i suoi 5 gol in 8 presenze, abbinati a una solidità fisica non indifferente, dimostrata dalle 42 vittorie in 99 duelli.

Dal fronte Liverpool, spicca la stella di Mohamed Salah, pur con un inizio di stagione non brillante (rating medio di 6.64), capace comunque di fornire 2 assist e realizzare 2 reti in 8 presenze. Il suo impatto rimane spesso decisivo anche grazie al contributo nei passaggi chiave (16).

Infine, l’ungherese Dominik Szoboszlai, con 720 minuti in 8 gare, si è dimostrato un centrocampista di qualità agganciando 15 tackle e contribuendo ai meccanismi offensivi con 11 passaggi chiave.