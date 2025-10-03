Il Brentford ospita il Manchester City domenica 5 ottobre alle 17:30 al Community Stadium, nella settima giornata di Premier League 2025/26. I Citizens vogliono restare in scia al Liverpool campione in carica, mentre le “Bees” sognano il colpaccio davanti al proprio pubblico. Una sfida che promette intensità, con il City a caccia di punti pesanti e il Brentford pronto a rendere la vita difficile a Guardiola.

Le probabili formazioni

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van Den Berg, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Damsgaard, Schade, Ouattara; Igor Thiago.

Manchester City (4-2-3-1): formazione ancora da definire, in attesa delle scelte di Guardiola.

Quote di Brentford-Manchester City: Citizens favoriti

Secondo i bookmaker, il Manchester City è il chiaro favorito per questa trasferta: William Hill quota la vittoria del Manchester City a 1.62, il pareggio a 4.20 e il successo del Brentford a 4.60. Simili le indicazioni di Bet365, che offre il successo degli uomini di Guardiola a 1.62, un pareggio a 4.50 e la vittoria del Brentford a 4.75.

Le statistiche dei giocatori chiave: fari puntati su Haaland

Per il Brentford, Kevin Schade resta un’arma sulle fasce: in 6 presenze ha firmato 1 gol con 7 tiri e una media voto di 6.62, segno che deve ancora trovare continuità.

In avanti, il riferimento è Igor Thiago, autore di 4 gol nelle prime 6 giornate con un rating di 7.25: incisivo in area e preciso sotto porta, anche se nei duelli (32 vinti su 84) ha ancora margini di crescita.

Nel Manchester City, Erling Haaland continua a dominare: 8 reti e 27 conclusioni in 6 gare, con un rating stellare di 8.08. Un finalizzatore letale inserito in un sistema offensivo perfetto per esaltarne i movimenti. Bernardo Silva è meno appariscente sotto porta (1 assist finora), ma resta centrale nello sviluppo della manovra con oltre 250 passaggi completati. A centrocampo le chiavi restano a Phil Foden (1 gol in 4 presenze) e soprattutto a Rodri, leader tecnico e tattico con più di 400 passaggi giocati e il 75% dei duelli vinti.