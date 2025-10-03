Il Brentford ospita il Manchester City domenica 5 ottobre alle 17:30 al Community Stadium, nella settima giornata di Premier League 2025/26. I Citizens vogliono restare in scia al Liverpool campione in carica, mentre le “Bees” sognano il colpaccio davanti al proprio pubblico. Una sfida che promette intensità, con il City a caccia di punti pesanti e il Brentford pronto a rendere la vita difficile a Guardiola.

England Flag
Premier League
Giornata 7
03/10/2025 21:00
Bournemouth
VS
Fulham
04/10/2025 13:30
Leeds
VS
Tottenham
04/10/2025 16:00
Manchester United
VS
Sunderland
04/10/2025 16:00
Arsenal
VS
West Ham
04/10/2025 18:30
Chelsea
VS
Liverpool
05/10/2025 15:00
Newcastle
VS
Nottingham Forest
05/10/2025 15:00
Wolves
VS
Brighton
05/10/2025 15:00
Everton
VS
Crystal Palace
05/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Burnley
05/10/2025 17:30
Brentford
VS
Manchester City

Le probabili formazioni

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van Den Berg, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Damsgaard, Schade, Ouattara; Igor Thiago.

Manchester City (4-2-3-1): formazione ancora da definire, in attesa delle scelte di Guardiola.

Quote di Brentford-Manchester City: Citizens favoriti

Secondo i bookmaker, il Manchester City è il chiaro favorito per questa trasferta: William Hill quota la vittoria del Manchester City a 1.62, il pareggio a 4.20 e il successo del Brentford a 4.60. Simili le indicazioni di Bet365, che offre il successo degli uomini di Guardiola a 1.62, un pareggio a 4.50 e la vittoria del Brentford a 4.75.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
6
5
0
1
12 / 7
5
15
L
W
W
W
W
2
Arsenal
6
4
1
1
12 / 3
9
13
W
D
W
L
W
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8 / 3
5
12
W
W
D
W
D
4
Tottenham
6
3
2
1
11 / 4
7
11
D
D
W
L
W
5
Sunderland
6
3
2
1
7 / 4
3
11
W
D
D
W
L
6
Bournemouth
6
3
2
1
8 / 7
1
11
D
D
W
W
W
7
Manchester City
6
3
1
2
14 / 6
8
10
W
D
W
L
L
8
Chelsea
6
2
2
2
11 / 8
3
8
L
L
D
W
W
9
Everton
6
2
2
2
7 / 6
1
8
D
L
D
W
W
10
Brighton
6
2
2
2
9 / 9
0
8
W
D
L
W
L
11
Fulham
6
2
2
2
7 / 8
-1
8
L
W
W
L
D
12
Leeds
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
W
L
D
L
13
Brentford
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
W
L
D
L
W
14
Manchester United
6
2
1
3
7 / 11
-4
7
L
W
L
W
D
15
Newcastle
6
1
3
2
4 / 5
-1
6
L
D
W
D
L
16
Aston Villa
6
1
3
2
4 / 6
-2
6
W
D
D
L
L
17
Nottingham Forest
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
L
D
L
L
D
18
Burnley
6
1
1
4
6 / 13
-7
4
L
D
L
L
W
19
West Ham
6
1
1
4
6 / 14
-8
4
D
L
L
W
L
20
Wolves
6
0
1
5
4 / 13
-9
1
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: fari puntati su Haaland

Per il Brentford, Kevin Schade resta un’arma sulle fasce: in 6 presenze ha firmato 1 gol con 7 tiri e una media voto di 6.62, segno che deve ancora trovare continuità.

In avanti, il riferimento è Igor Thiago, autore di 4 gol nelle prime 6 giornate con un rating di 7.25: incisivo in area e preciso sotto porta, anche se nei duelli (32 vinti su 84) ha ancora margini di crescita.

Nel Manchester City, Erling Haaland continua a dominare: 8 reti e 27 conclusioni in 6 gare, con un rating stellare di 8.08. Un finalizzatore letale inserito in un sistema offensivo perfetto per esaltarne i movimenti. Bernardo Silva è meno appariscente sotto porta (1 assist finora), ma resta centrale nello sviluppo della manovra con oltre 250 passaggi completati. A centrocampo le chiavi restano a Phil Foden (1 gol in 4 presenze) e soprattutto a Rodri, leader tecnico e tattico con più di 400 passaggi giocati e il 75% dei duelli vinti.
© RIPRODUZIONE VIETATA