Sabato 4 ottobre, alle ore 19, lo Stade Francis-Le Blé sarà il palcoscenico della sfida tra Stade Brestois 29 e Nantes, valida per la settima giornata della Ligue 1 2025/26. Il Brest cercherà di sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi per ottenere un risultato importante contro "Les Canaris".

France Flag
Ligue 1
Giornata 7
03/10/2025 20:45
Paris FC
VS
Lorient
04/10/2025 17:00
Metz
VS
Marseille
04/10/2025 19:00
Stade Brestois 29
VS
Nantes
04/10/2025 21:05
Auxerre
VS
Lens
05/10/2025 15:00
Lyon
VS
Toulouse
05/10/2025 17:15
Monaco
VS
Nice
05/10/2025 17:15
Strasbourg
VS
Angers
05/10/2025 17:15
Le Havre
VS
Rennes
05/10/2025 20:45
Lille
VS
Paris Saint Germain

Quote di Stade Brest-Nantes: padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono il Brest favorito per il match.

William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.50, mentre un successo del Nantes è quotato a 4.00. Anche Bet365 riflette quote simili, con la vittoria del Brest a 1.85, il pareggio leggermente più alto a 3.75 e ancora il trionfo del Nantes a 4.00. Queste cifre sottolineano la difficoltà per la formazione ospite di strappare punti su questo campo.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
6
5
0
1
12 / 4
8
15
W
L
W
W
W
2
Lyon
6
5
0
1
8 / 3
5
15
W
W
L
W
W
3
Marseille
6
4
0
2
12 / 5
7
12
W
W
W
L
W
4
Monaco
6
4
0
2
14 / 10
4
12
L
W
W
W
L
5
Strasbourg
6
4
0
2
9 / 7
2
12
L
W
W
L
W
6
Lille
6
3
1
2
13 / 9
4
10
L
L
W
W
W
7
Lens
6
3
1
2
8 / 5
3
10
D
W
L
W
W
8
Rennes
6
2
3
1
7 / 8
-1
9
D
D
W
D
L
9
Stade Brestois 29
6
2
1
3
11 / 11
0
7
W
W
L
L
L
10
Toulouse
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
D
L
L
L
W
11
Paris FC
6
2
1
3
10 / 13
-3
7
D
L
W
W
L
12
Nice
6
2
1
3
7 / 10
-3
7
D
L
W
L
W
13
Lorient
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
D
L
L
W
14
Auxerre
6
2
0
4
4 / 8
-4
6
L
W
L
L
L
15
Le Havre
6
1
2
3
6 / 8
-2
5
D
D
L
W
L
16
Nantes
6
1
2
3
5 / 7
-2
5
D
D
L
W
L
17
Angers
6
1
2
3
3 / 6
-3
5
L
L
D
D
L
18
Metz
6
0
2
4
5 / 13
-8
2
D
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave di Stade Brest e Nantes

Tra i nomi da tenere d'occhio nello schieramento del Stade Brestois c'è sicuramente K.

Doumbia, giovane trequartista 22enne che in questo avvio di stagione ha già messo a segno 2 gol in 6 presenze. La sua qualità tecnica e la capacità di inserirsi lo rendono uno degli uomini più pericolosi del Brest. La sua presenza è fondamentale per il dinamismo della manovra offensiva della squadra.

Anche Romain Del Castillo merita attenzione, attaccante che in questo avvio di stagione si è già distinto con 3 gol e 2 assist in 6 partite, confermandosi leader tecnico e creativo della squadra. La sua precisione sui calci piazzati e la capacità di dribbling ne fanno una costante minaccia per le difese avversarie. Grazie al suo bagaglio tecnico e alla capacità di dribbling (7 su 19 tentativi riusciti), può rappresentare una vera minaccia per la difesa ospite.

Da parte del Nantes, spicca Johann Lepenant, centrocampista che si è già messo in evidenza con buone prestazioni e 1 assist in questa stagione. È un punto di riferimento nella costruzione del gioco del Nantes e dà solidità al centrocampo con intensità e recuperi palla.
