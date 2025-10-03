Sabato 4 ottobre, alle ore 19, lo Stade Francis-Le Blé sarà il palcoscenico della sfida tra Stade Brestois 29 e Nantes, valida per la settima giornata della Ligue 1 2025/26. Il Brest cercherà di sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi per ottenere un risultato importante contro "Les Canaris".

Quote di Stade Brest-Nantes: padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono il Brest favorito per il match.

William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.50, mentre un successo del Nantes è quotato a 4.00. Anche Bet365 riflette quote simili, con la vittoria del Brest a 1.85, il pareggio leggermente più alto a 3.75 e ancora il trionfo del Nantes a 4.00. Queste cifre sottolineano la difficoltà per la formazione ospite di strappare punti su questo campo.

Le statistiche dei giocatori chiave di Stade Brest e Nantes

Tra i nomi da tenere d'occhio nello schieramento del Stade Brestois c'è sicuramente K.

Doumbia, giovane trequartista 22enne che in questo avvio di stagione ha già messo a segno 2 gol in 6 presenze. La sua qualità tecnica e la capacità di inserirsi lo rendono uno degli uomini più pericolosi del Brest. La sua presenza è fondamentale per il dinamismo della manovra offensiva della squadra.

Anche Romain Del Castillo merita attenzione, attaccante che in questo avvio di stagione si è già distinto con 3 gol e 2 assist in 6 partite, confermandosi leader tecnico e creativo della squadra. La sua precisione sui calci piazzati e la capacità di dribbling ne fanno una costante minaccia per le difese avversarie. Grazie al suo bagaglio tecnico e alla capacità di dribbling (7 su 19 tentativi riusciti), può rappresentare una vera minaccia per la difesa ospite.

Da parte del Nantes, spicca Johann Lepenant, centrocampista che si è già messo in evidenza con buone prestazioni e 1 assist in questa stagione. È un punto di riferimento nella costruzione del gioco del Nantes e dà solidità al centrocampo con intensità e recuperi palla.