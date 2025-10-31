All'Amex Stadium di Brighton, sabato 1 novembre alle ore 16:00, va in scena la decima giornata della Premier League con la sfida tra Brighton e Leeds. Sarà un pomeriggio di calcio appassionante tra due squadre che vogliono mettere in chiaro le loro ambizioni stagionali. Il Brighton, in cerca di conferme dopo un avvio di stagione altalenante, si affida alla guida di Danny Welbeck per puntare ai tre punti davanti al proprio pubblico. Per il Leeds, la partita rappresenta un’occasione per racimolare punti preziosi in trasferta, guidati dalla dinamicità di Brenden Aaronson.

Le probabili formazioni di Brighton-Leeds

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Wieffer; Ayari, Baleba; Rutter, Minteh, Kadıoğlu; Welbeck.

Leeds (4-3-3): Perri; Bijol, Rodon, Justin, Bogle; Ampadu, Tanaka, Longstaff; Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson.

Quote di Brighton-Leeds: favoritismo per i padroni di casa

Con le quote di William Hill e Bet365, il Brighton parte con i favori del pronostico. Entrambi i bookmaker quotano il successo dei Seagulls a 1.85, mentre il pareggio è dato a 3.70 e 3.75 rispettivamente. La vittoria del Leeds in trasferta è invece quotata a 4.00, sottolineando le difficoltà che i Whites potrebbero incontrare all'Amex Stadium.

Le statistiche dei protagonisti: Welbeck e Aaronson sulla ribalta

Danny Welbeck è uno dei punti fermi del Brighton, grazie alla sua esperienza e al senso del gol.

In questa stagione ha già collezionato 9 presenze, con 6 da titolare, raccogliendo un totale di 547 minuti giocati. Con 5 gol all'attivo, la sua efficacia sotto porta è evidente, avendo centrato lo specchio in 7 dei suoi 11 tentativi.

Nel Leeds, Brenden Aaronson è un pilastro del centrocampo. In 9 presenze, Aaronson ha mantenuto un notevole livello di performance con una valutazione media di 7.06. Sono 133 i passaggi effettuati nella stagione finora, mostrando qualità e visione di gioco, supportati da 9 passaggi chiave, e un rendimento difensivo con 17 interventi e 7 intercettazioni.

Un altro giocatore da tenere d’occhio è Dominic Calvert-Lewin di Leeds, che, sebbene abbia trovato la rete solo una volta in stagione, è una costante minaccia con 14 tiri e 8 di questi nello specchio. La sua presenza fisica continua a essere una carta importante per il Leeds in avanti.