All'Amex Stadium di Brighton, sabato 1 novembre alle ore 16:00, va in scena la decima giornata della Premier League con la sfida tra Brighton e Leeds. Sarà un pomeriggio di calcio appassionante tra due squadre che vogliono mettere in chiaro le loro ambizioni stagionali. Il Brighton, in cerca di conferme dopo un avvio di stagione altalenante, si affida alla guida di Danny Welbeck per puntare ai tre punti davanti al proprio pubblico. Per il Leeds, la partita rappresenta un’occasione per racimolare punti preziosi in trasferta, guidati dalla dinamicità di Brenden Aaronson.

England Flag
Premier League
Giornata 10
01/11/2025 16:00
Fulham
VS
Wolves
01/11/2025 16:00
Burnley
VS
Arsenal
01/11/2025 16:00
Brighton
VS
Leeds
01/11/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Brentford
01/11/2025 16:00
Nottingham Forest
VS
Manchester United
01/11/2025 18:30
Tottenham
VS
Chelsea
01/11/2025 21:00
Liverpool
VS
Aston Villa
02/11/2025 15:00
West Ham
VS
Newcastle
02/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Bournemouth
03/11/2025 21:00
Sunderland
VS
Everton

Le probabili formazioni di Brighton-Leeds

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Wieffer; Ayari, Baleba; Rutter, Minteh, Kadıoğlu; Welbeck.

Leeds (4-3-3): Perri; Bijol, Rodon, Justin, Bogle; Ampadu, Tanaka, Longstaff; Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson.

Quote di Brighton-Leeds: favoritismo per i padroni di casa

Con le quote di William Hill e Bet365, il Brighton parte con i favori del pronostico. Entrambi i bookmaker quotano il successo dei Seagulls a 1.85, mentre il pareggio è dato a 3.70 e 3.75 rispettivamente. La vittoria del Leeds in trasferta è invece quotata a 4.00, sottolineando le difficoltà che i Whites potrebbero incontrare all'Amex Stadium.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
9
7
1
1
16 / 3
13
22
W
W
W
W
D
2
Bournemouth
9
5
3
1
16 / 11
5
18
W
D
W
D
D
3
Tottenham
9
5
2
2
17 / 7
10
17
W
L
W
D
D
4
Sunderland
9
5
2
2
11 / 7
4
17
W
W
L
W
D
5
Manchester City
9
5
1
3
17 / 7
10
16
L
W
W
W
D
6
Manchester United
9
5
1
3
15 / 14
1
16
W
W
W
L
W
7
Liverpool
9
5
0
4
16 / 14
2
15
L
L
L
L
W
8
Aston Villa
9
4
3
2
9 / 8
1
15
W
W
W
W
D
9
Chelsea
9
4
2
3
17 / 11
6
14
L
W
W
L
L
10
Crystal Palace
9
3
4
2
12 / 9
3
13
L
D
L
W
W
11
Brentford
9
4
1
4
14 / 14
0
13
W
W
L
W
L
12
Newcastle
9
3
3
3
9 / 8
1
12
W
L
W
L
D
13
Brighton
9
3
3
3
14 / 15
-1
12
L
W
D
W
D
14
Everton
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
W
D
L
15
Leeds
9
3
2
4
9 / 14
-5
11
W
L
L
D
W
16
Burnley
9
3
1
5
12 / 17
-5
10
W
W
L
L
D
17
Fulham
9
2
2
5
9 / 14
-5
8
L
L
L
L
W
18
Nottingham Forest
9
1
2
6
5 / 17
-12
5
L
L
L
L
D
19
West Ham
9
1
1
7
7 / 20
-13
4
L
L
L
D
L
20
Wolves
9
0
2
7
7 / 19
-12
2
L
L
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti: Welbeck e Aaronson sulla ribalta

Danny Welbeck è uno dei punti fermi del Brighton, grazie alla sua esperienza e al senso del gol.

In questa stagione ha già collezionato 9 presenze, con 6 da titolare, raccogliendo un totale di 547 minuti giocati. Con 5 gol all'attivo, la sua efficacia sotto porta è evidente, avendo centrato lo specchio in 7 dei suoi 11 tentativi.

Nel Leeds, Brenden Aaronson è un pilastro del centrocampo. In 9 presenze, Aaronson ha mantenuto un notevole livello di performance con una valutazione media di 7.06. Sono 133 i passaggi effettuati nella stagione finora, mostrando qualità e visione di gioco, supportati da 9 passaggi chiave, e un rendimento difensivo con 17 interventi e 7 intercettazioni.

Un altro giocatore da tenere d’occhio è Dominic Calvert-Lewin di Leeds, che, sebbene abbia trovato la rete solo una volta in stagione, è una costante minaccia con 14 tiri e 8 di questi nello specchio. La sua presenza fisica continua a essere una carta importante per il Leeds in avanti.
