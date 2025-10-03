Le luci dell'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo illumineranno la sfida tra Celta Vigo e Atletico Madrid, in programma il 5 ottobre alle ore 21, partita valevole per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Due squadre con ambizioni europee si affrontano in un match che promette spettacolo. L'Atletico Madrid, sotto la guida di El Cholo Simeone, cerca punti preziosi per restare al passo con le formazioni di vertice (specialmente Barcellona e Real Madrid), mentre il Celta Vigo spera di regalare la prima gioia ai propri tifosi nella suggestiva cornice casalinga.

Quote di Celta Vigo-Atletico Madrid: favoriti i Colchoneros

Secondo i bookmaker, la bilancia pende in favore degli ospiti. William Hill quota la vittoria dell'Atletico Madrid a 1.75, un valore simile anche per Bet365 che offre il successo dei madrileni alla stessa quota di 1.75. Il pareggio è visto a 3.70 da William Hill e 3.80 da Bet365, mentre per un colpo del Celta in casa, le quote salgono a 4.33 e 4.50 rispettivamente.

Analisi dei giocatori chiave: tra esperienza e gioventù

Óscar Mingueza: Il 26enne spagnolo offre una presenza versatile nel centrocampo del Celta.

Con 6 apparizioni in questa stagione, Mingueza si distingue per la sua solidità difensiva, con 33 duelli totali e 16 vinti. La sua valutazione media di 6.83 riflette la sua affidabilità, nonostante l'indisponibilità di gol e assist fino ad ora.

Borja Iglesias: Con 7 presenze, 4 gol e una rete su rigore, Borja Iglesias è l'arma principale in attacco per il Celta. La sua capacità di capitalizzare le occasioni è evidenziata dai 5 tiri in porta sui 7 totali. Non solo goleador, Iglesias contribuisce anche al gioco di squadra con 92 passaggi e 6 chiavi di passaggio.

Antoine Griezmann: L'attaccante 34enne francese dell'Atletico nonostante un minutaggio limitato con 274 minuti, ha già segnato un gol in questa stagione. Segnico e creativo, Griezmann ricerca sempre la giocata decisiva, sottolineato dai 5 tiri nello specchio su 9 totali e dall'abilità nei duelli, vincendo più della metà delle sue battaglie fisiche.