Celta Vigo e Real Sociedad si sfideranno nella nona giornata di La Liga, domenica 19 ottobre alle ore 16:15, presso l'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo. Entrambe le formazioni aspirano a compiere un passo avanti importante nella classifica del campionato spagnolo, in un match che promette spettacolo. Con il pubblico di casa a spingere i galiziani, l'attesa è tutta per la prima vittoria dei padroni di casa, che in campionato tarda ad arrivare.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Sociedad

Celta Vigo (3-4-3): Andrei Radu; Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez; Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza, Sergio Carreira; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Iago Aspas.

Real Sociedad (4-3-3): Álex Remiro; Duje Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Aramburu; Julen Gorrotxategi, Brais Méndez, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes.

Quote di Celta Vigo-Real Sociedad: equilibrio sottile

Le quote dei bookmaker vedono il Celta Vigo leggermente favorito, ma il margine è sottile: William Hill quota la vittoria del Celta a 2.15, il pareggio a 3.30 e il successo della Real Sociedad a 3.40.

Analoghe le quotazioni di Bet365, con il Celta quotato a 2.10, il pareggio a 3.40 e la vittoria ospite a 3.50. Il match potrebbe risolversi su piccoli dettagli, con entrambe le squadre pronte a cogliere ogni opportunità.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Borja Iglesias: l'attaccante del Celta, 32 anni e pieno di esperienza, ha già messo a segno 4 reti nelle prime 8 partite di campionato.

Con un totale di 13 tiri, di cui 8 nello specchio, e una freddezza dimostrata dal dischetto, promette di essere una delle minacce principali per la difesa basca.

Bryan Zaragoza: giovane talento in ascesa, il ventiquattrenne di Malaga ha vivacizzato l'attacco del Celta con dribbling elettrizzanti. Con 24 tentativi di dribbling, la sua capacità di attrarre falli potrebbe rivelarsi cruciale per romper le linee avversarie.

Iago Aspas: in 7 partite ha segnato una volta, ma è dall'assistenza con 12 passaggi chiave che si nota quanto sia vitale nella creazione del gioco offensivo.

Mikel Oyarzabal: punto fermo della Real Sociedad, Oyarzabal ha partecipato a tutte le gare della stagione, con 2 reti e un assist.

Con un'accurata capacità di passaggio e 16 passaggi chiave, risulta determinante nel tramare trame offensive per i suoi.

Ander Barrenetxea: altro pilastro della mediana di Sociedad, Barrenetxea ha già sommato tre assist. Con un totale di 20 passaggi chiave e 21 dribbling riusciti, è un vero e proprio motore di gioco che potrebbe mettere in seria difficoltà la retroguardia del Celta.

Gonçalo Guedes: con appena 145 minuti in campo finora, il portoghese non ha ancora trovato la rete, ma il suo talento nel dribbling e la capacità di interpretare diverse posizioni lo restituiscono come un jolly offensivo imprevedibile.