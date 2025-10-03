La Premier League torna protagonista con un incontro clou della settima giornata: Chelsea e Liverpool si affronteranno sabato 4 ottobre alle ore 18:30, allo Stamford Bridge di Londra. Due big del calcio inglese si contenderanno la vittoria in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

I campioni del mondo del Chelsea dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, guidati a centrocampo da Moisés Caicedo. In attacco Estevão affiancato da Pedro Neto e João Pedro completerà il tridente offensivo. La linea difensiva sarà composta da Robert Sánchez tra i pali, supportato da Jorrel Hato, Axel Disasi, Cucurella e Reece James.

Anche il Liverpool risponderà con un 4-3-3 speculare, dove spicca la presenza di Mohamed Salah. Sono molto attesi anche Alexis Mac Allister in mediana e Cody Gakpo nel reparto offensivo.

England Flag
Premier League
Giornata 7
03/10/2025 21:00
Bournemouth
VS
Fulham
04/10/2025 13:30
Leeds
VS
Tottenham
04/10/2025 16:00
Manchester United
VS
Sunderland
04/10/2025 16:00
Arsenal
VS
West Ham
04/10/2025 18:30
Chelsea
VS
Liverpool
05/10/2025 15:00
Newcastle
VS
Nottingham Forest
05/10/2025 15:00
Wolves
VS
Brighton
05/10/2025 15:00
Everton
VS
Crystal Palace
05/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Burnley
05/10/2025 17:30
Brentford
VS
Manchester City

Quote di Chelsea-Liverpool: Reds leggermente favoriti

I bookmaker ritengono il Liverpool leggermente favorito: William Hill quota il successo dei Reds a 2.25, mentre la vittoria del Chelsea è quotata a 2.80, e il pareggio a 3.70.

Quote simili anche su Bet365, che paga il successo ospite a 2.30, mentre il trionfo dei padroni di casa è fissato a 2.80, e il pareggio a 3.80.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
6
5
0
1
12 / 7
5
15
L
W
W
W
W
2
Arsenal
6
4
1
1
12 / 3
9
13
W
D
W
L
W
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8 / 3
5
12
W
W
D
W
D
4
Tottenham
6
3
2
1
11 / 4
7
11
D
D
W
L
W
5
Sunderland
6
3
2
1
7 / 4
3
11
W
D
D
W
L
6
Bournemouth
6
3
2
1
8 / 7
1
11
D
D
W
W
W
7
Manchester City
6
3
1
2
14 / 6
8
10
W
D
W
L
L
8
Chelsea
6
2
2
2
11 / 8
3
8
L
L
D
W
W
9
Everton
6
2
2
2
7 / 6
1
8
D
L
D
W
W
10
Brighton
6
2
2
2
9 / 9
0
8
W
D
L
W
L
11
Fulham
6
2
2
2
7 / 8
-1
8
L
W
W
L
D
12
Leeds
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
W
L
D
L
13
Brentford
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
W
L
D
L
W
14
Manchester United
6
2
1
3
7 / 11
-4
7
L
W
L
W
D
15
Newcastle
6
1
3
2
4 / 5
-1
6
L
D
W
D
L
16
Aston Villa
6
1
3
2
4 / 6
-2
6
W
D
D
L
L
17
Nottingham Forest
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
L
D
L
L
D
18
Burnley
6
1
1
4
6 / 13
-7
4
L
D
L
L
W
19
West Ham
6
1
1
4
6 / 14
-8
4
D
L
L
W
L
20
Wolves
6
0
1
5
4 / 13
-9
1
D
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti alla vigilia di Chelsea-Liverpool

Nel Chelsea è particolarmente atteso Moisés Caicedo.

In sei apparizioni, ha già accumulato 17 intercetti e 24 tackles, oltre a contribuire al gioco offensivo con 2 reti.

Pedro Neto, uno degli attaccanti di punta dei Blues, finora ha messo a segno un gol in sei presenze e mostrato un buon potenziale creativo con 10 passaggi chiave. Il suo contributo non è infatti limitato solo alla finalizzazione, ma anche nel creare spazi e opportunità per i compagni.

Nel Liverpool occhi puntati su Mohamed Salah, che fino ad ora ha avuto un impatto in quasi tutte le partite giocate, con 2 gol e altrettanti assist. Con un totale di 7 tiri di cui 5 in porta, la sua abilità nel creare occasioni e finalizzare azioni in area lo rende un pericolo costante per la difesa avversaria.

Infine, Cody Gakpo, il giovane olandese che contribuisce in maniera determinante al gioco offensivo del Liverpool, con 1 gol e 2 assist già a referto questa stagione. La sua capacità di coinvolgere i compagni grazie ai 11 passaggi chiave registrati lo rende un giocatore centrale per i piani tattici dei Reds.
