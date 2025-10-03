La Premier League torna protagonista con un incontro clou della settima giornata: Chelsea e Liverpool si affronteranno sabato 4 ottobre alle ore 18:30, allo Stamford Bridge di Londra. Due big del calcio inglese si contenderanno la vittoria in una sfida che promette spettacolo e intensità.

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

I campioni del mondo del Chelsea dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, guidati a centrocampo da Moisés Caicedo. In attacco Estevão affiancato da Pedro Neto e João Pedro completerà il tridente offensivo. La linea difensiva sarà composta da Robert Sánchez tra i pali, supportato da Jorrel Hato, Axel Disasi, Cucurella e Reece James.

Anche il Liverpool risponderà con un 4-3-3 speculare, dove spicca la presenza di Mohamed Salah. Sono molto attesi anche Alexis Mac Allister in mediana e Cody Gakpo nel reparto offensivo.

Quote di Chelsea-Liverpool: Reds leggermente favoriti

I bookmaker ritengono il Liverpool leggermente favorito: William Hill quota il successo dei Reds a 2.25, mentre la vittoria del Chelsea è quotata a 2.80, e il pareggio a 3.70.

Quote simili anche su Bet365, che paga il successo ospite a 2.30, mentre il trionfo dei padroni di casa è fissato a 2.80, e il pareggio a 3.80.

Le statistiche dei protagonisti alla vigilia di Chelsea-Liverpool

Nel Chelsea è particolarmente atteso Moisés Caicedo.

In sei apparizioni, ha già accumulato 17 intercetti e 24 tackles, oltre a contribuire al gioco offensivo con 2 reti.

Pedro Neto, uno degli attaccanti di punta dei Blues, finora ha messo a segno un gol in sei presenze e mostrato un buon potenziale creativo con 10 passaggi chiave. Il suo contributo non è infatti limitato solo alla finalizzazione, ma anche nel creare spazi e opportunità per i compagni.

Nel Liverpool occhi puntati su Mohamed Salah, che fino ad ora ha avuto un impatto in quasi tutte le partite giocate, con 2 gol e altrettanti assist. Con un totale di 7 tiri di cui 5 in porta, la sua abilità nel creare occasioni e finalizzare azioni in area lo rende un pericolo costante per la difesa avversaria.

Infine, Cody Gakpo, il giovane olandese che contribuisce in maniera determinante al gioco offensivo del Liverpool, con 1 gol e 2 assist già a referto questa stagione. La sua capacità di coinvolgere i compagni grazie ai 11 passaggi chiave registrati lo rende un giocatore centrale per i piani tattici dei Reds.