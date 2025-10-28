Il Como affronterà l'Hellas Verona in quella che si preannuncia una sfida intesa e piena di insidie. Il match, valido per la nona giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30, presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Dopo un avvio di campionato combattuto, entrambe le squadre cercano punti preziosi per migliorare la propria classifica. Il Como, tornato alla ribalta nella massima serie, aspira a mettere in cascina tre punti fondamentali, mentre il Verona cercherà di rompere la maledizione delle trasferte.

Le probabili formazioni di Como-Verona

Sulla carta, il Como scenderà in campo con un 4-2-3-1 orchestrato dall'allenatore Fabregas. Tra i pali, Butez sarà il guardiano dei lariani, supportato da una difesa formata da Posch, Carlos, Ramon e Valle. A centrocampo, spazio al duo Perrone-Caqueret, mentre sarà Addai, rientrato dall'infortunio, ad agire sulla trequarti insieme a Paz e Jesus Rodriguez, quest'ultimo rientrante dalla squalifica.

In attacco, ritorna Douvikas.

Per il Verona, Zanetti schiererà i suoi con un 3-5-2. Montipò sarà tra i pali, protetto da una difesa a tre composta da Nelsson, Bella-Kotchap e Valentini, con il talento difensivo emergente Bella-Kotchap chiamato a sostituire l'infortunato Nuñez. A centrocampo, sono confermati Belghali, Serdar e Gagliardini, mentre la catena di sinistra vedrà Frese in vantaggio. In attacco, Giovane e Orban proveranno a scardinare la difesa avversaria.

Quote di Como-Verona: lariani favoriti

I bookmaker vedono il Como come favorito per questo incontro di campionato. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.62, il pareggio a 3.60 e il successo del Verona a 5.80. Quote simili anche da Bet365, che offre il Como a 1.60, il pareggio a 3.60 e il successo degli ospiti a 6.50.

La disparità nelle quote riflette un'aspettativa di maggiore solidità da parte della squadra lariana, che potrà contare sul supporto del pubblico di casa.

Le statistiche chiave dei protagonisti

Fari puntati su alcuni dei protagonisti della sfida.

Nicolás Paz, giovane centrocampista del Como, si è già distinto con una valutazione media di 7.53 in questa stagione, avendo collezionato 4 gol e 4 assist in 8 presenze. La sua capacità di inserirsi e il lavoro difensivo (24 tackle e 6 intercetti) lo rendono un elemento imprescindibile per Fabregas.

Anastasios Douvikas, sebbene partito spesso dalla panchina, ha dimostrato una buona incisività quando chiamato in causa: in 332 minuti ha segnato un gol ed è pronto a tornare titolare, offrendo un'opzione fisica in attacco che potrebbe risultare decisiva.

Dal lato veronese, Roberto Gagliardini con la sua esperienza garantisce solidità al centrocampo veronese, avendo già siglato un gol stagionale e registrato una valutazione di 7.00.

Ha sin qui confermato la sua importanza con una media di 10 tackle vinti e un passaggio chiave di 193 completati.

Tra gli attaccanti, Gift Emmanuel Orban si fa notare per la sua potenza offensiva, avendo già segnato 2 gol su 23 tiri tentati. La sua media valutativa di 6.35 suggerisce però che può migliorare nel coinvolgimento complessivo del gioco.