L'Eintracht Francoforte accoglierà il St. Pauli al Deutsche Bank Park il 25 ottobre alle 15:30 per l'ottava giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-St. Pauli

Eintracht Francoforte (4-5-1): Kauã Santos; Robin Koch, Aurèle Amenda, Theate, Kristensen; Hugo Larsson, Farès Chaïbi, Can Uzun, Ritsu Doan, Brown; Burkardt.

St. Pauli (3-5-2): Vasilj; Smith, Ritzka, Dzwigala; Irvine, Wahl, Danel Sinani, Louis Oppie, Pyrka; Pereira Lage, Kaars.

Quote di Eintracht Francoforte-St. Pauli: tutto in discesa per i padroni di casa

I bookmaker danno poche speranze agli ospiti: Eintracht Francoforte è il favorito per questo incontro.

Bwin offre la vittoria dell’Eintracht a 1.71, il pareggio a 4.10 e quella di St. Pauli a 4.40. Simili le cifre di William Hill, con la vittoria casalinga a 1.70, il pareggio a 4.00 e la vittoria degli ospiti sempre a 4.40. Bet365 quota la vittoria dell’Eintracht a 1.70, il pareggio a 4.20, e la vittoria del St. Pauli a 4.50.

Le statistiche dei giocatori chiave

Can Uzun: Il giovane talento turco Can Uzun si è già imposto all'attenzione con prestazioni di alto livello per l'Eintracht.

Con 7 presenze e 5 gol all'attivo, Uzun è una figura centrale nel centrocampo dei padroni di casa. Ha inoltre servito 3 assist in 497 minuti, dimostrando una capacità impressionante di incidere sia come finalizzatore che come rifinitore.

Ritsu Doan: Un altro pilastro per l'Eintracht è Ritsu Doan, noto per il suo dinamismo e la sua visione di gioco. Nei suoi 576 minuti sul campo, Doan ha segnato 2 gol e fornito 3 assist, contribuendo in maniera significativa alla manovra offensiva con 206 passaggi e 11 chiavi totali.

Danel Sinani: I riflettori si puntano anche su Danel Sinani del St. Pauli, che ha avuto un inizio di stagione solido con 2 reti e 1 assist nelle sue 7 apparizioni. Sinani, nel suo ruolo di attaccante, ha effettuato 7 tiri di cui 5 in porta, sottolineando la sua propensione a cercare il gol.