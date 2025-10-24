L'Eintracht Francoforte accoglierà il St. Pauli al Deutsche Bank Park il 25 ottobre alle 15:30 per l'ottava giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-St. Pauli

Eintracht Francoforte (4-5-1): Kauã Santos; Robin Koch, Aurèle Amenda, Theate, Kristensen; Hugo Larsson, Farès Chaïbi, Can Uzun, Ritsu Doan, Brown; Burkardt.

St. Pauli (3-5-2): Vasilj; Smith, Ritzka, Dzwigala; Irvine, Wahl, Danel Sinani, Louis Oppie, Pyrka; Pereira Lage, Kaars.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Quote di Eintracht Francoforte-St. Pauli: tutto in discesa per i padroni di casa

I bookmaker danno poche speranze agli ospiti: Eintracht Francoforte è il favorito per questo incontro.

Bwin offre la vittoria dell’Eintracht a 1.71, il pareggio a 4.10 e quella di St. Pauli a 4.40. Simili le cifre di William Hill, con la vittoria casalinga a 1.70, il pareggio a 4.00 e la vittoria degli ospiti sempre a 4.40. Bet365 quota la vittoria dell’Eintracht a 1.70, il pareggio a 4.20, e la vittoria del St. Pauli a 4.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Can Uzun: Il giovane talento turco Can Uzun si è già imposto all'attenzione con prestazioni di alto livello per l'Eintracht.

Con 7 presenze e 5 gol all'attivo, Uzun è una figura centrale nel centrocampo dei padroni di casa. Ha inoltre servito 3 assist in 497 minuti, dimostrando una capacità impressionante di incidere sia come finalizzatore che come rifinitore.

Ritsu Doan: Un altro pilastro per l'Eintracht è Ritsu Doan, noto per il suo dinamismo e la sua visione di gioco. Nei suoi 576 minuti sul campo, Doan ha segnato 2 gol e fornito 3 assist, contribuendo in maniera significativa alla manovra offensiva con 206 passaggi e 11 chiavi totali.

Danel Sinani: I riflettori si puntano anche su Danel Sinani del St. Pauli, che ha avuto un inizio di stagione solido con 2 reti e 1 assist nelle sue 7 apparizioni. Sinani, nel suo ruolo di attaccante, ha effettuato 7 tiri di cui 5 in porta, sottolineando la sua propensione a cercare il gol.
© RIPRODUZIONE VIETATA