Sabato 4 ottobre, alle ore 18:30, al Deutsche Bank Park di Francoforte, l'Eintracht Frankfurt ospiterà il Bayern München per quella che promette di essere una delle sfide più elettrizzanti della sesta giornata di Bundesliga. La squadra di casa cercherà di smentire i pronostici contro i campioni di Germania in carica, che arrivano a Francoforte forti di un inizio di stagione stellare. I riflettori saranno puntati su Harry Kane, l'attaccante inglese protagonista di una stagione finora scintillante. La partita sarà un test cruciale per il Bayern, deciso a ritagliarsi uno spazio sempre più preponderante nella corsa al titolo.

Quote di Eintracht Frankfurt-Bayern München: bavaresi nettamente favoriti

I bookmaker vedono il Bayern München come netto favorito per la vittoria. William Hill quota il successo del Bayern a 1.44, mentre la vittoria dell'Eintracht è data a 5.80, e il pareggio a 5.00.

Da Bet365 le quotazioni sono leggermente diverse, con la vittoria esterna quotata a 1.42, mentre il successo dell'Eintracht è offerto a 6.25 e il pareggio a 5.25. La grande forma della formazione bavarese incide notevolmente sulle valutazioni degli analisti.

Le statistiche dei protagonisti principali

Can Uzun: giovane promessa dell'Eintracht

Il ventenne Can Uzun ha iniziato alla grande la sua stagione con l'Eintracht Frankfurt.

Dopo 5 presenze nella Bundesliga 2025, il centrocampista turco ha già segnato 5 gol e fornito 3 assist, con una valutazione media dell'8.28 in campo. La sua abilità di creare occasioni e incidere sul risultato fa di lui un elemento cruciale per il club di Francoforte. Con 13 tiri di cui 7 nello specchio, Uzun si dimostra un temibile attaccante secondario dal centrocampo, aumentando la sua influenza in ogni partita giocata.

Ritsu Doan: il prezioso creatore di gioco

Ritsu Doan, giapponese di 27 anni, sta confermando la sua reputazione come uno dei giocatori più creativi dell'Eintracht. In 5 partite, ha messo a referto 2 gol e 3 assist, sostenendo l'offensiva della squadra con un rating medio di 7.32.

Il dinamismo di Doan si evidenzia con 16 dribbling tentati e 7 riusciti, oltre a una notevole intensità nei duelli visto che ne ha vinti 23 su un totale di 53.

Harry Kane: il colosso in attacco per il Bayern

Harry Kane è stato impressionante per il Bayern in questo avvio stagionale. Con 10 gol segnati in 5 presenze, il bomber inglese si sta dimostrando un vero ariete, vivendo una sorta di rinascita calcistica nelle file dei bavaresi. La sua efficienza sotto porta è evidenziata dal numero di tiri (17 totali, 15 in porta) e la sua capacità di servire i compagni ne ha fatto un distributore di assist ben 3 volte in stagione. Con una valutazione media di 9.08, Kane è al momento il fulcro dell'attacco del Bayern, capace di garantire sicurezza tecnica e tattica ai suoi compagni.