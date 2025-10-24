Espanyol e Elche si preparano a dare spettacolo nella decima giornata della Liga, sabato 25 ottobre alle 16:15. L'atteso confronto avrà luogo al RCDE Stadium di Cornella de Llobregat.

Le probabili formazioni di Espanyol-Elche

Saranno diverse le pedine da tenere d'occhio nell'assetto dell'Espanyol che dovrebbe scendere in campo con un classico 4-4-2. In porta Dmitrović ; linea difensiva composta da Cabrera , Riedel , Carlos Romero e Omar El Hilali. A centrocampo spicca la presenza di Pol Lozano e dell'ex Atalanta Edu Expósito, con Pere Milla e Tyrhys Dolan lungo le fasce a supporto del tandem offensivo formato da Kike García e Roberto .

Per l'Elche, il modulo previsto è il 5-3-2, con Iñaki Peña tra i pali. In difesa Affengruber, Chust, Bigas, Álvaro Núñez e Germán Valera. A centrocampo troveremo il talentuoso Aleix Febas in regia, affiancato da Rodrigo Mendoza e Marc Aguado, mentre la coppia d'attacco sarà formata da André Silva e Rafa Mir .

Citazione di Espanyol-Elche: padroni di casa in leggero vantaggio

I bookmaker sono concordi nel vedere l'Espanyol leggermente favorito per la conquista dei tre punti.

Bwin quota la vittoria dell'Espanyol a 2.05, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Elche a 3.60 . Quote praticamente identiche da William Hill , mentre Bet365 offre rispettivamente l'1 a 2.05, la X a 3.25 e il 2 a 3.90. Un match quindi che si preannuncia equilibrato, ma con i padroni di casa leggermente in pole position.

Giocatori in evidenza: le stelle e i protagonisti attesi

Tra le fila dell'Espanyol, Pol Lozano è chiamato per confermare il suo rendimento solido a centrocampo.

Nelle sue 9 presenze finora, ha accumulato 684 minuti giocati, realizzando un gol e mostrando un'abilità difensiva con 8 tackle, che lo rendono un pilastro della formazione catalana.

In attacco, troviamo Roberto Fernández, giovane speranza 23enne, con 9 presenze e un gol all'attivo. Ha raccolto 2 assist e un totale di 106 passaggi, dimostrandosi capace di creare occasioni e fungere da punto di riferimento avanzato. Accanto a lui, Kike Garcia, veterano dell'attacco, ha messo a segno 2 reti e si dimostra sempre letale sotto porta grazie a una grande esperienza accumulata nel corso degli anni.

Per l'Elche, l'uomo da tenere d'occhio è senza dubbio Aleix Febas, che con la sua visione di gioco ha orchestrato il centrocampo con 569 passaggi e un'alta percentuale di duelli vinti.

Non solo, il compagno di squadra André Silva offre fisicità e capacità realizzativa, avendo già segnato 4 gol nelle 8 apparizioni stagionali. In questo contesto, il contributo di Rafa Mir potrà risultare determinante, essendo egli capace di sfruttare al meglio le sue qualità offensive, portando rischio nelle aree avversarie.