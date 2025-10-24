Espanyol e Elche si preparano a dare spettacolo nella decima giornata della Liga, sabato 25 ottobre alle 16:15. L'atteso confronto avrà luogo al RCDE Stadium di Cornella de Llobregat.

Le probabili formazioni di Espanyol-Elche

Saranno diverse le pedine da tenere d'occhio nell'assetto dell'Espanyol che dovrebbe scendere in campo con un classico 4-4-2. In porta Dmitrović ; linea difensiva composta da Cabrera , Riedel , Carlos Romero e Omar El Hilali. A centrocampo spicca la presenza di Pol Lozano e dell'ex Atalanta Edu Expósito, con Pere Milla e Tyrhys Dolan lungo le fasce a supporto del tandem offensivo formato da Kike García e Roberto .

Per l'Elche, il modulo previsto è il 5-3-2, con Iñaki Peña tra i pali. In difesa Affengruber, Chust, Bigas, Álvaro Núñez e Germán Valera. A centrocampo troveremo il talentuoso Aleix Febas in regia, affiancato da Rodrigo Mendoza e Marc Aguado, mentre la coppia d'attacco sarà formata da André Silva e Rafa Mir .

Bandiera della Spagna
La Liga
Giornata 10
24/10/2025 21:00
Real Sociedad
CONTRO
Siviglia
25/10/2025 14:00
Girona
CONTRO
Oviedo
25/10/2025 16:15
Spagnolo
CONTRO
Elche
25/10/2025 18:30
Club atletico
CONTRO
Getafe
25/10/2025 21:00
Valencia
CONTRO
Villarreal
26/10/2025 14:00
Maiorca
CONTRO
Levante
26/10/2025 16:15
Real Madrid
CONTRO
Barcellona
26/10/2025 18:30
Osasuna
CONTRO
Celta Vigo
26/10/2025 21:00
Rayo Vallecano
CONTRO
Alaves
27/10/2025 21:00
Real Betis
CONTRO
Atletico Madrid

Citazione di Espanyol-Elche: padroni di casa in leggero vantaggio

I bookmaker sono concordi nel vedere l'Espanyol leggermente favorito per la conquista dei tre punti.

Bwin quota la vittoria dell'Espanyol a 2.05, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Elche a 3.60 . Quote praticamente identiche da William Hill , mentre Bet365 offre rispettivamente l'1 a 2.05, la X a 3.25 e il 2 a 3.90. Un match quindi che si preannuncia equilibrato, ma con i padroni di casa leggermente in pole position.

Bandiera della Spagna
La Liga
parlamentare
io
D
l
G
+/-
P
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcellona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Spagnolo
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Club atletico
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Siviglia
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Maiorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Giocatori in evidenza: le stelle e i protagonisti attesi

Tra le fila dell'Espanyol, Pol Lozano è chiamato per confermare il suo rendimento solido a centrocampo.

Nelle sue 9 presenze finora, ha accumulato 684 minuti giocati, realizzando un gol e mostrando un'abilità difensiva con 8 tackle, che lo rendono un pilastro della formazione catalana.

In attacco, troviamo Roberto Fernández, giovane speranza 23enne, con 9 presenze e un gol all'attivo. Ha raccolto 2 assist e un totale di 106 passaggi, dimostrandosi capace di creare occasioni e fungere da punto di riferimento avanzato. Accanto a lui, Kike Garcia, veterano dell'attacco, ha messo a segno 2 reti e si dimostra sempre letale sotto porta grazie a una grande esperienza accumulata nel corso degli anni.

Per l'Elche, l'uomo da tenere d'occhio è senza dubbio Aleix Febas, che con la sua visione di gioco ha orchestrato il centrocampo con 569 passaggi e un'alta percentuale di duelli vinti.

Non solo, il compagno di squadra André Silva offre fisicità e capacità realizzativa, avendo già segnato 4 gol nelle 8 apparizioni stagionali. In questo contesto, il contributo di Rafa Mir potrà risultare determinante, essendo egli capace di sfruttare al meglio le sue qualità offensive, portando rischio nelle aree avversarie.
