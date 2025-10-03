L'ottava giornata di La Liga ci regala uno scontro affascinante tra i padroni di casa dell'Espanyol e il Real Betis, in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:30 al RCDE Stadium di Cornella de Llobregat. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti per avanzare in classifica.

Liga, Espanyol-Real Betis: quote e favoriti

Secondo i bookmaker, ci si attende una partita molto combattuta, con il Real Betis leggermente favorito.

William Hill quota la vittoria dell'Espanyol a 2.60, il pareggio a 3.30 e la vittoria ospite a 2.62. Bet365 offre quote simili, con l'opzione casa a 2.62, il pari a 3.40 e la vittoria del Betis anch'essa a 2.62.

I protagonisti attesi di Espanyol e Real Betis

Tra i potenziali protagonisti di questo incontro, spiccano alcune figure chiave.

In casa Espanyol, Pol Lozano sarà elemento centrale a centrocampo. Lozano ha partecipato a tutte le partite di questa stagione, mettendo in mostra un'indubbia lucidità di gioco, con 216 passaggi completati. Tuttavia, la sua disciplina in campo lascia alquanto a desiderare, essendo stato autore di 21 falli.

Pere Milla rappresenta un jolly per l'attacco dell'Espanyol. Finora ha contribuito con 3 gol in 5 presenze, un'arma importante per sbloccare il tabellino. La sua capacità di dribbling e la visione di gioco sono evidenti nei 25 duelli vinti.

Per quanto riguarda il Real Betis, Giovani Lo Celso è il faro del centrocampo. L'argentino ha iniziato bene la stagione con una valutazione media di 7.48 e un saldo di 285 passaggi distribuiti egregiamente.

Nonostante abbiano concluso solo in 6 occasioni, la precisione rimane la sua marca distintiva.

Abdessamad Ezzalzouli ha fatto vedere buone cose nei pochi minuti giocati. Con 20 dribbling vinti su 27 duelli, il marocchino aggiunge dinamicità all'attacco del Betis, tanto da essere già protagonista con un gol e un assist in sole 3 apparizioni.