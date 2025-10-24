All’Artemio Franchi di Firenze, domenica 26 ottobre alle 18, la Fiorentina ospiterà il Bologna nell’ottava giornata della Serie A 2025/26.Si prospetta una sfida tra una squadra lanciata nelle zone alte e una chiamata a risalire posizioni dopo un avvio complicato. Nessun squalificato nei due gruppi, ma entrambe dovranno gestire le energie in vista dell’infrasettimanale. Sul fronte assenze, la Fiorentina dovrà rinunciare a Lamptey e resta in dubbio Kouamé, mentre il Bologna è privo di Immobile, il cui rientro è atteso per la nona giornata.

Le probabili formazioni di Fiorentina–Bologna

Per la sfida di domenica Pioli dovrebbe optare per il 3-4-2-1: tra i pali De Gea, davanti a lui Pongračić, Marì e Ranieri. In mezzo al campo spazio a Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Dodô e Gosens sugli esterni; sulla trequarti agiranno Gudmundsson e Fazzini alle spalle di Kean riferimento avanzato.

Il Bologna di Italiano dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: conferma in porta per Skorupski, linea difensiva con De Silvestri, Heggem, Casale e Miranda.

In mediana coppia formata da Ferguson e Freuler, mentre sulla trequarti potrebbero muoversi Bernardeschi, Fabbian e Dominguez a supporto di Castro unica punta.

Quote di Fiorentina-Bologna: equilibrio sottile

I bookmaker indicano un pronostico apertissimo. Su William Hill sia la vittoria della Fiorentina sia quella del Bologna è proposta a 2.70, segnale di equilibrio totale, mentre il pareggio sale a 3.00. Quote in linea anche su Bet365: successo dei viola a 2.62, X a 3.25 e colpo esterno dei rossoblù a 2.70.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi

Rolando Mandragora è uno dei perni della mediana viola: presente in tutte le 7 partite fin qui disputate, ha una media voto di 6.97, 2 gol realizzati e oltre 200 passaggi completati.

La sua gestione del pallone e l’equilibrio che garantisce tra le due fasi saranno determinanti contro il Bologna.

In avanti Moise Kean resta il principale riferimento offensivo: 1 gol in 617 minuti, alla ricerca di maggiore continuità sotto porta e di un guizzo che possa indirizzare la sfida del Franchi.

Sul fronte opposto spicca Riccardo Orsolini, già a quota 5 reti in 7 presenze. Con un rating medio di 7.2, rappresenta il terminale più incisivo del Bologna, grazie a creatività, precisione sui piazzati e freddezza dal dischetto, come certificano i due rigori trasformati.
