All’Artemio Franchi di Firenze, domenica 26 ottobre alle 18, la Fiorentina ospiterà il Bologna nell’ottava giornata della Serie A 2025/26.Si prospetta una sfida tra una squadra lanciata nelle zone alte e una chiamata a risalire posizioni dopo un avvio complicato. Nessun squalificato nei due gruppi, ma entrambe dovranno gestire le energie in vista dell’infrasettimanale. Sul fronte assenze, la Fiorentina dovrà rinunciare a Lamptey e resta in dubbio Kouamé, mentre il Bologna è privo di Immobile, il cui rientro è atteso per la nona giornata.

Le probabili formazioni di Fiorentina–Bologna

Per la sfida di domenica Pioli dovrebbe optare per il 3-4-2-1: tra i pali De Gea, davanti a lui Pongračić, Marì e Ranieri. In mezzo al campo spazio a Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Dodô e Gosens sugli esterni; sulla trequarti agiranno Gudmundsson e Fazzini alle spalle di Kean riferimento avanzato.

Il Bologna di Italiano dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: conferma in porta per Skorupski, linea difensiva con De Silvestri, Heggem, Casale e Miranda.

In mediana coppia formata da Ferguson e Freuler, mentre sulla trequarti potrebbero muoversi Bernardeschi, Fabbian e Dominguez a supporto di Castro unica punta.

Quote di Fiorentina-Bologna: equilibrio sottile

I bookmaker indicano un pronostico apertissimo. Su William Hill sia la vittoria della Fiorentina sia quella del Bologna è proposta a 2.70, segnale di equilibrio totale, mentre il pareggio sale a 3.00. Quote in linea anche su Bet365: successo dei viola a 2.62, X a 3.25 e colpo esterno dei rossoblù a 2.70.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Rolando Mandragora è uno dei perni della mediana viola: presente in tutte le 7 partite fin qui disputate, ha una media voto di 6.97, 2 gol realizzati e oltre 200 passaggi completati.

La sua gestione del pallone e l’equilibrio che garantisce tra le due fasi saranno determinanti contro il Bologna.

In avanti Moise Kean resta il principale riferimento offensivo: 1 gol in 617 minuti, alla ricerca di maggiore continuità sotto porta e di un guizzo che possa indirizzare la sfida del Franchi.

Sul fronte opposto spicca Riccardo Orsolini, già a quota 5 reti in 7 presenze. Con un rating medio di 7.2, rappresenta il terminale più incisivo del Bologna, grazie a creatività, precisione sui piazzati e freddezza dal dischetto, come certificano i due rigori trasformati.