La sfida tra Fiorentina e Lecce si preannuncia avvincente domenica 2 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Due squadre con ambizioni differenti si fronteggiano nella decima giornata della Serie A 2025-26. Se da un lato la Viola cerca di sfruttare il fattore casalingo per issarsi nelle zone nobili della classifica, dall'altro i giallorossi salentini, con il fresco allenatore Di Francesco, puntano a strappare punti preziosi per allontanarsi dai bassifondi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

La Fiorentina di Pioli, che non potrà contare su Viti squalificato, schiererà un 3-5-2 robusto.

In porta De Gea sarà la certezza tra i pali, davanti a lui la linea difensiva formata da Pongracic, Marì e Ranieri. A centrocampo l'assenza di Gosens vedrà Fortini occupare la corsia sinistra, mentre al centro si giocheranno una maglia Mandragora e Nicolò Fagioli, con Gudmundsson chiamato ad affiancare Kean in attacco.

Il Lecce risponde con un classico 4-3-3. Falcone difenderà la porta, con la linea difensiva composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana attenzione a Maleh, pronto ad occupare un'eventuale posizione nel centrocampo affiancando Coulibaly e Ramadani. In attacco, Stulic guiderà il tridente supportato da Pierotti e Banda.

Quote di Fiorentina-Lecce: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker come William Hill vedono favorita la Fiorentina con una quota di 1.62 per la vittoria, mentre il pareggio è quotato a 3.70 e un successo del Lecce viene offerto a 5.50. Anche Bet365 è sulla stessa linea d'onda, quotando a 1.62 la vittoria della Viola, il pareggio a 3.80 e il colpo esterno dei salentini addirittura a 5.75.

Le statistiche dei giocatori sotto i riflettori

Nicolò Fagioli sarà osservato speciale nel centrocampo della Fiorentina.

Con 7 presenze in stagione e un rating medio di 6.74, Fagioli ha dimostrato precisione nei passaggi, con 236 totali e 6 chiave. Anche se finora non ha segnato, il suo contributo alla manovra viola è cruciale.

Albert Guðmundsson, l’attaccante islandese, ha messo a segno 1 gol e 1 assist in 7 apparizioni, ponendosi come uno degli attori chiave della fase offensiva della Fiorentina. Con una media realizzativa di 6.51, dovrà incrementare l'efficacia sotto rete per trascinare la squadra.

Moise Kean costituisce il fulcro dell’attacco gigliato. Ha segnato due gol stagionali in 9 match, mostrando una costante presenza in area avversaria. La sua capacità di vincere duelli (39 su 91) e di attirare falli (22 subiti) lo rendono fondamentale per il gioco di Pioli.

Dal lato del Lecce, Lameck Banda, con 6 presenze e una valutazione media di 6.53, cerca il riscatto personale, sperando di incrementare il proprio contributo offensivo.

Santiago Pierotti e Nikola Stulic completano il reparto d’attacco dei salentini. Pierotti, nonostante l’assenza di reti, ha contribuito con 136 passaggi nel collettivo, mentre Stulic, con 8 passaggi chiave, resta una mina vagante per la difesa avversaria.