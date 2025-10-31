In una fredda giornata novembrina, il FSV Mainz 05 attende il Werder Bremen alla Mewa Arena di Mainz. Fischio d'inizio previsto per le 15:30 del primo novembre, quando la nona giornata della Bundesliga 2025/26 vedrà confrontarsi due compagini in cerca di punti preziosi.

Le probabili formazioni di FSV Mainz 05-Werder Bremen

Il tecnico del Mainz sembra orientato verso un modulo 3-4-2-1. Gli undici titolari dovrebbero essere: Robin Zentner tra i pali; una linea difensiva a tre formata da Stefan Bell, Dominik Kohr e Da Costa. A supporto, nel cuore del campo, ci saranno Sano, Amiri, Mwene e Widmer, mentre il trio offensivo sarà costituito dai talentuosi Paul Nebel, Jae-Sung Lee e Hollerbach.

Per quanto riguarda il Werder Bremen, il tecnico sembra preferire un modulo 4-2-3-1, schierando: Mio Backhaus in porta, con una difesa composta da Karim Coulibaly, Pieper, Friedl e Stark. A centrocampo, Senne Lynen e Jens Stage faranno da schermo difensivo, mentre Romano Schmid, S. Mbangula e Marco Grüll supporteranno il centravanti Boniface.

Quote di FSV Mainz 05-Werder Bremen: vantaggio ai padroni di casa

I bookmaker pongono il Mainz tra i favoriti.

Infatti, William Hill quota la vittoria casalinga a 1.95, il pareggio a 3.75 e il successo del Bremen a 3.40. Anche Bet365 vede il Mainz leggermente avvantaggiato, con le stesse probabilità di vittoria a 1.95, il pareggio a 3.90 e gli ospiti a 3.50. Chiaro segnale quindi che, per entrambe le società di scommesse, il fattore campo possa fare la differenza.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Paul Nebel, giovane promessa del Mainz, ha dimostrato una buona continuità nelle sue 6 presenze complessive in campionato, collezionando 518 minuti di gioco.

Ha segnato un gol e rifinito il gioco con 211 passaggi, di cui 9 chiave, evidenziando una visione di gioco notevole per la sua età.

Dall'altro lato, il giocatore del Bremen Romano Schmid è una pedina fondamentale nel centrocampo verde-bianco. Con 687 minuti giocati in 8 apparizioni, ha già contribuito con 2 gol e 2 assist, oltre a mantenere una solida media valutativa di 6.81. Le sue capacità di passaggio sono notevoli, avendo totalizzato 306 passaggi, di cui ben 20 chiave.

Infine, Victor Boniface, attaccante del Werder, ha svolto un ruolo importante dai primi minuti in 1 occasione, entrando spesso in corsa. Nei 190 minuti accumulati, ha mostrato incisività con 6 tiri totali, di cui 3 in porta, e ha fornito un assist, promettendo di essere una minaccia costante per la difesa del Mainz.