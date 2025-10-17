La Premier League continua il suo entusiasmante percorso con un’altra sfida tutta da seguire: il Fulham, padrone di casa al leggendario Craven Cottage, si prepara ad affrontare l’Arsenal sabato 18 ottobre alle 18:30. Il match, valido per l’ottava giornata del campionato inglese, promette spettacolo e intensità tra due squadre decise a lasciare il segno.

Le probabili formazioni di Fulham-Arsenal

Entrambe le squadre si presentano con scelte interessanti in vista del match.

Il Fulham dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, affidandosi a Bernd Leno tra i pali e a una retroguardia composta da Andersen, Bassey e Diop.

In mezzo al campo spazio a Sander Berge e Tom Cairney, con Castagne e Sessegnon pronti a spingere sulle corsie laterali. Sulla trequarti agiranno Harry Wilson e Alex Iwobi, a supporto dell’unica punta Joshua King.

L’Arsenal risponderà con il consueto 4-3-3. In porta David Raya, protetto da una linea difensiva composta da Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori e Jurriën Timber. In mediana agiranno Declan Rice, Eberechi Eze e Martín Zubimendi, mentre in attacco i riflettori saranno puntati su Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres, pronti a mettere in difficoltà la difesa dei Cottagers.

England Flag
Premier League
Giornata 8
18/10/2025 13:30
Nottingham Forest
VS
Chelsea
18/10/2025 16:00
Burnley
VS
Leeds
18/10/2025 16:00
Manchester City
VS
Everton
18/10/2025 16:00
Brighton
VS
Newcastle
18/10/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Bournemouth
18/10/2025 16:00
Sunderland
VS
Wolves
18/10/2025 18:30
Fulham
VS
Arsenal
19/10/2025 15:00
Tottenham
VS
Aston Villa
19/10/2025 17:30
Liverpool
VS
Manchester United
20/10/2025 21:00
West Ham
VS
Brentford

Quote di Fulham-Arsenal: Gunners favoriti

bookmaker indicano l’Arsenal come nettamente favorito per la sfida del Craven Cottage.

William Hill quota il successo dei Gunners a 1.55, il pareggio a 4.00 e la vittoria del Fulham a 5.80. Valori simili anche per Bet365, che propone l’Arsenal a 1.53, il pari a 4.20 e il colpo interno dei Cottagers a 6.00.

Sulla carta, l’Arsenal parte dunque avanti nei pronostici e punta ad aggiungere altri tre punti preziosi alla propria corsa in Premier League.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
7
5
1
1
14 / 3
11
16
W
W
D
W
L
2
Liverpool
7
5
0
2
13 / 9
4
15
L
L
W
W
W
3
Tottenham
7
4
2
1
13 / 5
8
14
W
D
D
W
L
4
Bournemouth
7
4
2
1
11 / 8
3
14
W
D
D
W
W
5
Manchester City
7
4
1
2
15 / 6
9
13
W
W
D
W
L
6
Crystal Palace
7
3
3
1
9 / 5
4
12
L
W
W
D
W
7
Chelsea
7
3
2
2
13 / 9
4
11
W
L
L
D
W
8
Everton
7
3
2
2
9 / 7
2
11
W
D
L
D
W
9
Sunderland
7
3
2
2
7 / 6
1
11
L
W
D
D
W
10
Manchester United
7
3
1
3
9 / 11
-2
10
W
L
W
L
W
11
Newcastle
7
2
3
2
6 / 5
1
9
W
L
D
W
D
12
Brighton
7
2
3
2
10 / 10
0
9
D
W
D
L
W
13
Aston Villa
7
2
3
2
6 / 7
-1
9
W
W
D
D
L
14
Fulham
7
2
2
3
8 / 11
-3
8
L
L
W
W
L
15
Leeds
7
2
2
3
7 / 11
-4
8
L
D
W
L
D
16
Brentford
7
2
1
4
9 / 12
-3
7
L
W
L
D
L
17
Nottingham Forest
7
1
2
4
5 / 12
-7
5
L
L
D
L
L
18
Burnley
7
1
1
5
7 / 15
-8
4
L
L
D
L
L
19
West Ham
7
1
1
5
6 / 16
-10
4
L
D
L
L
W
20
Wolves
7
0
2
5
5 / 14
-9
2
D
D
L
L
L

Statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti del Fulham, spicca il giovane Joshua King, che nonostante la poca esperienza in Premier League, ha già collezionato 474 minuti in 7 presenze.

Pur non avendo ancora trovato il gol, si è distinto per vivacità e movimento: 7 tiri totali, di cui 5 nello specchio, e 7 dribbling riusciti su 12 tentativi lo rendono una presenza costante nell’area avversaria. Accanto a lui, Harry Wilson ha già timbrato il cartellino con 1 gol in 7 apparizioni, mentre Alex Iwobi si conferma uomo d’esperienza sulla trequarti, con 1 gol e 2 assist che ne sottolineano l’impatto offensivo.

Sul fronte Arsenal, i riflettori sono puntati su Bukayo Saka, sempre più leader tecnico dei Gunners. In 5 presenze, ha già realizzato 2 gol e servito 7 passaggi chiave, confermandosi una minaccia costante per ogni difesa. Al suo fianco, Viktor Gyökeres continua a brillare con 3 reti in 7 partite, portando fisicità e incisività al reparto offensivo. Un Arsenal compatto, creativo e determinato, pronto a consolidare la propria corsa ai vertici della Premier League.
