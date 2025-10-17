La Premier League continua il suo entusiasmante percorso con un’altra sfida tutta da seguire: il Fulham, padrone di casa al leggendario Craven Cottage, si prepara ad affrontare l’Arsenal sabato 18 ottobre alle 18:30. Il match, valido per l’ottava giornata del campionato inglese, promette spettacolo e intensità tra due squadre decise a lasciare il segno.

Le probabili formazioni di Fulham-Arsenal

Entrambe le squadre si presentano con scelte interessanti in vista del match.

Il Fulham dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, affidandosi a Bernd Leno tra i pali e a una retroguardia composta da Andersen, Bassey e Diop.

In mezzo al campo spazio a Sander Berge e Tom Cairney, con Castagne e Sessegnon pronti a spingere sulle corsie laterali. Sulla trequarti agiranno Harry Wilson e Alex Iwobi, a supporto dell’unica punta Joshua King.

L’Arsenal risponderà con il consueto 4-3-3. In porta David Raya, protetto da una linea difensiva composta da Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori e Jurriën Timber. In mediana agiranno Declan Rice, Eberechi Eze e Martín Zubimendi, mentre in attacco i riflettori saranno puntati su Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres, pronti a mettere in difficoltà la difesa dei Cottagers.

Quote di Fulham-Arsenal: Gunners favoriti

bookmaker indicano l’Arsenal come nettamente favorito per la sfida del Craven Cottage.

William Hill quota il successo dei Gunners a 1.55, il pareggio a 4.00 e la vittoria del Fulham a 5.80. Valori simili anche per Bet365, che propone l’Arsenal a 1.53, il pari a 4.20 e il colpo interno dei Cottagers a 6.00.

Sulla carta, l’Arsenal parte dunque avanti nei pronostici e punta ad aggiungere altri tre punti preziosi alla propria corsa in Premier League.

Statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti del Fulham, spicca il giovane Joshua King, che nonostante la poca esperienza in Premier League, ha già collezionato 474 minuti in 7 presenze.

Pur non avendo ancora trovato il gol, si è distinto per vivacità e movimento: 7 tiri totali, di cui 5 nello specchio, e 7 dribbling riusciti su 12 tentativi lo rendono una presenza costante nell’area avversaria. Accanto a lui, Harry Wilson ha già timbrato il cartellino con 1 gol in 7 apparizioni, mentre Alex Iwobi si conferma uomo d’esperienza sulla trequarti, con 1 gol e 2 assist che ne sottolineano l’impatto offensivo.

Sul fronte Arsenal, i riflettori sono puntati su Bukayo Saka, sempre più leader tecnico dei Gunners. In 5 presenze, ha già realizzato 2 gol e servito 7 passaggi chiave, confermandosi una minaccia costante per ogni difesa. Al suo fianco, Viktor Gyökeres continua a brillare con 3 reti in 7 partite, portando fisicità e incisività al reparto offensivo. Un Arsenal compatto, creativo e determinato, pronto a consolidare la propria corsa ai vertici della Premier League.