Nelle scorse ore il giornalista Massimiliano Gallo ha parlato a "Tutti Convocati' del neo allenatore della Juventus Luciano Spalletti, lanciando una frecciatina e sottolineando come il toscano dopo la vittoria dello scudetto col Napoli si sia trasformato in una sorta di guru del calcio moderno. Dell'allenatore da Certaldo e del suo accordo con il club piemontese ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Simone Braglia.

Gallo: 'Spalletti? Dopo che ha vinto lo scudetto col Napoli si è trasformato in un guru che ha inventato il calcio'

Il giornalista Massimiliano Gallo è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati e parlando del nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha lanciato una frecciatina al toscano: "Dopo lo scudetto, Spalletti ha avuto questa tendenza a trasformarsi in un guru che ha inventato il calcio, è il noviziato, ne hanno sofferto tutti a Napoli, anche Aurelio De Laurentiis e Giuntoli.

A Napoli ci voleva uno come Conte."

Gallo riferendosi poi agli improperi ricevuti da Luciano Spalletti da una parte della tifoseria partenopea, delusa dalla scelta del toscano di sposare il progetto Juventus dopo aver giurato amore al Napoli, ha detto: "Non capisco perché ogni professionista che venga a Napoli poi non possa indossare un'altra casacca. Dopo quel terzo scudetto tutti hanno perso il baricentro da De Laurentiis a Giuntoli. Nel conflitto con ADL, Spalletti si appoggiò molto al populismo, lui che non è populista."

Braglia: 'Non ho capito gli otto mesi fatti a Spalletti'

Di Spalletti e della sua avventura alla Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'ex portiere Simone Braglia: "Non ho capito i soli otto mesi di contratto a un tecnico che nella sua carriera può vantare un curriculum invidiabile.

Non capisco poi da chi è stato scelto, se da Elkann, Comolli o altri. Vuole rimettersi in gioco Spalletti, ma ritengo che avrebbe avuto l'opportunità di lavorare per il futuro con un contratto da subito più lungo".

Braglia ha poi sottolineato come, a suo avviso, raggiungere il quarto posto in classifica rappresenterebbe un autentico miracolo per la Juventus. Secondo l'ex portiere, si tende ancora a paragonare la formazione bianconera di oggi a quella dominante del passato, ma la realtà attuale è profondamente diversa: arrivare tra le prime quattro, ha osservato, sarebbe già un traguardo di grande valore. In questa prospettiva, un eventuale quarto posto conquistato da Luciano Spalletti assumerebbe un significato straordinario, poiché la squadra - secondo Braglia - non possiede oggi la struttura tecnica e mentale necessaria per competere stabilmente a quei livelli.

Braglia ha aggiunto che, sotto il profilo dell’identità e della solidità complessiva, la Juventus non può essere considerata attualmente tra le formazioni d’élite del campionato.

Soffermandosi infine sull’imminente sfida tra Milan e Roma, l’ex portiere ha definito l’incontro “una gara affascinante e significativa”, ritenendola più determinante per il Milan che per la formazione giallorossa, in relazione agli obiettivi stagionali delle due squadre. Braglia ha indicato i rossoneri come leggermente favoriti, evidenziando come questa partita rappresenti un passaggio cruciale per ritrovare entusiasmo e convinzione all’interno del gruppo di Allegri.