Il Girona ospita il Real Oviedo il 25 ottobre alle ore 14:00 presso l'Estadio Municipal de Montilivi, in quella che si prospetta una sfida intrigante della decima giornata della Liga.

Le probabili formazioni di Girona-Oviedo

Andrea Bertha, a guida dei padroni di casa, sembra propenso a schierare il Girona con un modulo classico 4-4-2, che vedrà protagonisti come Paulo Gazzaniga tra i pali e un quartetto difensivo composto da Daley Blind, Vitor Reis, Álex Moreno e Hugo Rincón. A centrocampo, l'esperienza di Axel Witsel sarà fondamentale insieme ad Azzedine Ounahi e Joan Roca, mentre il dinamismo di Bryan Gil e Vasily Vanat supporterà l'attacco guidato da Portu.

Il Real Oviedo, allenato da Pepe Mel, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, schierando Aarón Escandell in porta, supportato da una difesa a quattro formata da David Carmo, Eric Bailly, RAlhassane e Nacho Vidal. In mediana, Santiago Colombatto farà coppia con Leander Dendoncker, mentre la linea avanzata vedrà Luka Ilić, Ilyas Chaira e Haissem Hassan alle spalle dell’unico terminale offensivo, Salomón Rondón.

Quote di Girona-Oviedo: i favori per la squadra di casa

I bookmaker sono di comune accordo nel considerare il Girona favorito per la vittoria.

Bwin quota il successo dei padroni di casa a 1.85, mentre il pareggio è fissato a 3.50 e la vittoria del Real Oviedo a 4.33. William Hill presenta quote simili con il Girona a 1.83, pareggio a 3.50 e Oviedo a 4.40. Anche Bet365 conferma il trend con Girona a 1.80, pareggio a 3.50 e Oviedo quotato a 4.75, sottolineando così la difficoltà insita nella trasferta per l’Oviedo.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra gli uomini chiave del Girona, Axel Witsel si sta dimostrando fondamentale in fase di interdizione e impostazione.

In 6 presenze, ha firmato 1 gol e dato prova di solidità difensiva con 7 tackle e 5 intercetti, oltre a un'accurata distribuzione con 216 passaggi completati.

Portu, che nonostante il minutaggio non consistente, con 456 minuti in 9 presenze, non ha ancora trovato la via del gol, ma offre sempre un apporto dinamico con 6 tiri di cui 5 nello specchio e un atteggiamento combattivo, anche se con un vantaggio limitato nei duelli, 12 vinti su 37.

Il giovane Vladyslav Vanat sta emergendo come un elemento di spicco. Nei suoi 420 minuti in campo, il ventitreenne ucraino ha già messo a segno 2 gol e si è rivelato incisivo nel reparto avanzato con 6 tiri nello specchio e 2 dribbling vincenti su 3 tentati.

Dal fronte dell'Oviedo, Haissem Hassan si distingue per la sua capacità di mettersi in proprio, avendo accumulato 605 minuti in 9 uscite con 25 dribbling riusciti su 45 tentativi. Pur non avendo ancora segnato, ha fornito un assist e continua a esibire un’efficace partecipazione nelle manovre offensive.