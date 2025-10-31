Cresce l'attesa per la sfida tra 1. FC Heidenheim e Eintracht Francoforte che si terrà questo sabato 1 novembre alle ore 15:30, alla Voith-Arena di Heidenheim per la nona giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Eintracht Francoforte

1. FC Heidenheim (3-4-2-1): Diant Ramaj; BGimber, Siersleben, Mainka; Schöppner, Niklas Dorsch, Omar Traorè, Föhrenbach; Ibrahimovic, Adrian Beck; Zivzivadze.

Eintracht Francoforte (3-5-2): Zetterer; Robin Koch, Theate, Kristensen; Ellyes Skhiri, Can Uzun, Farès Chaïbi, Brown, Ritsu Doan; Burkardt, Ansgar Knauff.

Quote di Heidenheim-Eintracht

Francoforte: ospiti favoriti

I bookmaker danno l’Eintracht Francoforte come favorito per la vittoria esterna, quotata a 1.91 da William Hill e 1.90 da Bet365. In caso di successo dei padroni di casa, la quota è più alta, fissata a 3.55 secondo William Hill e a 3.60 su Bet365.

Il pareggio, una possibilità comunque da non sottovalutare, viene quotato a 4.10 (William Hill) e 4.00 (Bet365).

Le statistiche dei giocatori chiave: Burkardt e Doan in evidenza

Jonathan Michael Burkardt è uno dei maggiori pericoli per la difesa dell’Heidenheim.

Con 6 gol realizzati in sole 7 presenze (di cui 6 da titolare) e un totale di 490 minuti, Burkardt è un attaccante prolifico e fulcro del reparto offensivo dell’Eintracht. La sua capacità realizzativa e il rigore trasformato (su uno tentato) fanno di lui il terminale offensivo da arginare a tutti i costi.

Dall’altra parte, Ritsu Doan, con 8 apparizioni finora e sempre in campo da titolare per 662 minuti, ha già messo a segno 2 reti e fornito 3 assist. La qualità tecnica e l'abilità di passaggio di Doan (235 passaggi totali, 11 chiave), insieme alla sua propensione al dribbling (10 dribbling riusciti su 22 tentati), rappresentano una minaccia costante sulle fasce per l'Eintracht.

Per l’Heidenheim, Arijon Ibrahimović è il giovane su cui puntare maggiormente lo sguardo.

Finora ha già trovato spazio in 8 presenze, risultando fondamentale nel supporto alla manovra offensiva. Anche se non ha ancora trovato la via del gol, la sua capacità di gioco di squadra non passa inosservata, e il suo coinvolgimento nei duelli (vincenti 26 su 61) suggerisce un potenziale che attende solo di esplodere nel massimo campionato tedesco.