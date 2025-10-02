L'appuntamento con la sesta giornata della Bundesliga vede protagoniste 1899 Hoffenheim e 1.FC Köln, pronti a sfidarsi venerdì 3 ottobre alle ore 20:30. Lo scenario sarà la suggestiva PreZero Arena di Sinsheim, dove si attende una partita avvincente fra due squadre in cerca di continuità. La sfida promette spettacolo tra due compagini a pari punti in classifica (7), entrambe a caccia del terzo successo stagionale.

Quote di Hoffenheim-Köln: i padroni di casa partono favoriti

Sulla carta, 1899 Hoffenheim parte con i favori del pronostico nel confronto interno: William Hill quota la vittoria di Hoffenheim a 1.95, il pareggio a 3.80 e il successo del Köln a 3.40.

Anche Bet365 conferma una linea analoga, con il successo casalingo quotato a 1.90, mentre il pari è pagato a 4.00 e la vittoria esterna dei biancorossi a 3.60.

Statistiche: Orban e Mokwa per l'Hoffenheim, Bülter e Thielmann fra le fila del Köln

Gift Emmanuel Orban, attaccante di 23 anni del 1899 Hoffenheim, ha offerto buone prestazioni nelle sue prime due presenze stagionali.

Con 12 tiri effettuati, metà dei quali nello specchio, ha già centrato una rete e si presenta come una giovane promessa da seguire con attenzione, grazie anche alla capacità di passaggio, espressa da 37 passaggi in due apparizioni.

Altro giovane talentuoso in casa Hoffenheim è David Mokwa. Sebbene non abbia ancora fatto il suo esordio, la sua presenza in panchina suggerisce che potrebbe avere occasioni nel prossimo futuro. Ci si aspetta che Mokwa, con maglia numero 24, possa aggiungere ulteriore dinamismo all'attacco della squadra.

Spostandoci negli avversari, Marius Bülter, attaccante esperto del Köln, in quattro presenze ha fatto la differenza segnando due gol e fornendo due assist, mantenendo una valutazione media di 7.63.

Con una buona capacità nei duelli e precisione nei passaggi (70 totali), Bülter rappresenta una minaccia costante per qualsiasi difesa avversaria.

Non meno rilevante è la figura di Jan Thielmann, 23enne attaccante con un rating medio di 7.02 nelle cinque partite finora disputate. Con due gol e un assist, Thielmann ha anche dimostrato capacità di dribbling, puntando i difensori con facilità.