Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti ha pubblicato un video su YouTube nel quale critica le parole dette nel post-partita di Juventus-Milan da Andrea Cambiaso. L'esterno, secondo Agresti, non avrebbe dovuto parlare di entusiasmo, specie dopo il quinto pareggio consecutivo ottenuto dalla formazione bianconera.

Juventus, Agresti: 'Fuori luogo sentire Cambiaso parlare di entusiasmo dopo 5 pareggi di fila'

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato su YouTube della Juventus e delle parole spese da Andrea Cambiaso nell'immediato post-partita con il Milan, gara terminata 0-0: "A fine partita ha parlato di entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

No, non può esserci entusiasmo dopo cinque pareggi consecutivi. Se c’è entusiasmo dopo cinque pareggi di fila, allora significa non aver ancora ben compreso cosa vuol dire lavorare per questa gloriosa società. Ci può essere unione — e c’è — perché, nel bene e nel male, questa è una squadra: il gruppo si applica, è disponibile nei confronti dell’allenatore, segue il tecnico, e il tecnico ha un ottimo rapporto con il gruppo. Su questo, credo, nessuno può dire alcunché. Ma non può esserci entusiasmo dopo cinque pareggi di fila".

Agresti ha proseguito: "Quindi, anche sulle dichiarazioni, dobbiamo tararci meglio. A mio modo di vedere, nel 2025 anche l’aspetto comunicativo è fondamentale per trasmettere i messaggi giusti alla piazza.

Se Cambiaso avesse detto: 'Abbiamo dato tutto, ci stiamo impegnando, è un periodo non facile in termini di risultati perché non riusciamo a ritrovare il percorso della vittoria', lo avrei accettato. Parlare di entusiasmo, invece, secondo me è fuori luogo. Questo è un pensiero personale. Per il resto, non ho rivisto la gara con il Milan e non so se lo farò, anche perché non abbiamo creato nulla, eccezion fatta per il tiro di Gatti. Dal punto di vista tattico, credo che Tudor debba iniziare a pensare a un piano B, che potrebbe tradursi in un centrocampo magari a tre. Insomma, qualcosa bisogna fare".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Cambiaso è il perfetto esempio dell’identità di questa società'

Le parole di Agresti hanno acceso il dibattito sul web: “Cambiaso è il perfetto esempio di questa Juventus: potenzialità elevate ma applicazione scarsa. Personalmente rimpiango amaramente la sua mancata cessione lo scorso anno: troppo impreciso, svogliato, indolente. È ora di cambiare registro anche nei confronti di questi giocatori”, scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: “Dobbiamo essere consapevoli dei limiti e dei pregi di questa rosa. Ma la vera palla al piede, a mio modestissimo parere, è la mancanza di entusiasmo che circonda giocatori e allenatore. Se guardate la faccia di Ferrero quando lo inquadrano, è eloquente della situazione dei vertici”.