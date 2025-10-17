Anche il Real Madrid su Kenan Yildiz. Il talento della Juventus sta conquistando il palcoscenico internazionale ed ha attirato su di se l'interesse dei maggiori top club europei. Anche i Merengues monitorano il classe 2005 e sarebbero pronti ad un'offerta già nel mercato di gennaio inserendo il cartellino di Federico Valverde come parziale contropartita tecnica.

Non solo Chelsea, anche il Real su Yildiz

Qualità, fantasia e personalità. Il numero 10 bianconero si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista sia nel club che in Nazionale, dove ha siglato tre reti nelle ultime due partite.

Prestazioni che non sono passate inosservate e le migliori società europee lo stanno monitorando già per la sessione invernale di mercato. Tra queste società ci sarebbe anche il Real Madrid che, nonostante il potenziale offensivo già a propria disposizione, starebbe valutando i margini per aprire una trattativa con la Vecchia Signora.

Stando ad alcuni rumors, i Merengues sarebbero pronti a un'offerta cash più il cartellino di Federico Valverde come parziale contropartita tecnica. Il centrocampista uruguaiano non è intoccabile per Xabi Alonso che potrebbe decidere di sacrificarlo per arrivare al talento juventino. Al momento non si può parlare di una reale trattativa vista la volontà della Juve di trattenere Yildiz e di blindarlo con il rinnovo di contratto fino al 2029.

I prossimi mesi saranno quindi fondamentali per capire il suo futuro.

Possibile ritorno di fiamma per Castagne, interesse per gennaio

Cercasi esterno in casa Juventus. Uno degli obiettivi della Vecchia Signora è quello di puntellare le corsie esterne nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi non tramonta la candidatura di Timothy Castagne, esterno belga in forza al Fulham. Come riportato dal calciatore, già in estate i bianconeri avevano provato ad intavolare una trattativa con i Cottagers ma senza successo; a gennaio ci potrebbe essere un nuovo tentativo vista la volontà dell'ex Atalanta di provare una nuova avventura in un top club europeo.

Una trattativa che però appare difficile vista la richiesta di circa 35-40 milioni da parte del club inglese. Castagne risulterebbe un elemento importante per il 3-4-2-1 di Tudor vista la sua enorme duttilità nel giocare su entrambe le corsie e svolgere anche il ruolo di terzino in un eventuale passaggio a una difesa quattro.

L'esterno belga non è però il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora che continua a tenere d'occhio Nahuel Molina, il quale potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio. I bianconeri proveranno ad impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto visto gli ottimi rapporti con i Colchoneros. Viva anche l'ipotesi Raphael Guerreiro che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Vlahovic nel mirino proprio del Bayern Monaco.